Nem állít fel vizsgálóbizottságot a korrupciós ügyben az óbudai önkormányzat

Nyitókép: MTVA / Róka László

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt március elején az óbudai önkormányzat épületében tartottak házkutatást a nyomozók. Akkor négy embert őrizetbe is vettek, közülük három azóta is előzetes letartóztatásban van. Azóta pedig egy újabb gyanúsítottat hallgattak ki az ügyben.

A gyanú szerint ugyanis egy férfi fiktív szerződéseket kötött a III. kerületi önkormányzattal saját vállalkozása és más gazdasági társaságok nevében. A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett összegeket készpénzben felvették, és korrupciós célokra fordíthatták.

Az ügy miatt a helyi Fidesz egy rendkívüli testületi-ülés összehívását kezdeményezte csütörtök délelőttre – olvasható a Hír TV oldalán. Puskás Péter, az óbudai Fidesz frakcióvezetője elmondta:

„Mi azért kezdeményeztük ezt a rendkívüli testületi ülést, mert azt gondoljuk, hogyha ilyen dolog megtörténik és ennek van egy megalapozott gyanúja, akkor nyilvánvalóan

az önkormányzatnál is el kell végezni a szükséges vizsgálatokat.”

Puskás Péter egy olyan ideiglenes bizottság felállítását kezdeményezte, amelynek feladata az önkormányzati cégek és a nyomozásban érintett társaságok közötti szerződések vizsgálata.

Kiss László, a kerület DK-s polgármestere szerint azonban lejáratókampány folyik ellene. A Gyurcsány-párti polgármester azzal védekezett, hogy az önkormányzat korábban nyilvánosságra hozta a dokumentumokat. A baloldali képviselő-testület – 8 igen szavazat mellett 14 nem ellenében – végül leszavazta a fideszes képviselők előterjesztését. A kerületi Fidesz képviselője azonban bejelentette, hogy közérdekű adatigényléssel fordulnak az önkormányzati cégekhez, hogy kikérjék a szerződéseket.