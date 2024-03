Nekiment Karácsonynak Vitézy Dávid: „Új BKK-rendészetet fogok létrehozni főpolgármesterként”

Nyitókép: Facebook

Ahogy megírtuk, Vitézy Dávid Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindul Budapest főpolgármesteri székéért. Új posztjában most arról ír, hogy főpolgármester-jelöltként első programpontjai között vállalta egy új BKK-rendészet létrehozását. Hozzátette: a terv két irányból is kritikát kapott. A Város Mindenkié hajléktalanügyi mozgalom azt a mondatát tette kritika tárgyává, miszerint a tömegközlekedés nem lehet hajléktalanszálló, míg

Karácsony Gergely főpolgármester „nettó fideszes hergelésnek” nevezte

a BKK-rendészetre vonatkozó tervét.

Vitézy most saját tapasztalataira hivatkozva leszögezi: „Ne csináljunk már ebből a témából is pártpolitikát! A fideszes, az ellenzéki és a nem politikai táborokban gondolkodó utasok egyaránt megérdemlik, hogy biztonságos és kulturált körülmények között utazhassanak. Ez nem pártpolitikai kérdés.

Utazom én is, látom, amikor a villamos fele üres, mert befogott orral is alig lehet ott megmaradni. Ne tegyünk úgy, mintha ez normális lenne.

Mindennap tömegközlekedem,

ha a főpolgármester szerint ez csak »hergelés«, javaslom, kérdezze meg az utasokat vagy utazzon egyet a 28-as villamoson.”

Hozzáteszi: természetesen a fővárosi szociális ellátórendszer keretei között segíteni kell mindenkinek, aki segítségre szorul. Szerinte ezen a fővárosban bérlakások építésével és a szociális ellátórendszer továbbfejlesztésével kell segíteni, nem félrenézéssel a tömegközlekedésen jelentkező problémákról.

Vitézy hangsúlyozza: „Mivel számos esetben nem feltétlenül bűncselekményekről, hanem az utazási szabályok megsértéséről van szó, ezért a rendőrség nem mindig tud vagy van kapacitása fellépni.

Ezért kell a Fővárosi Önkormányzati Rendészetet fejleszteni, mely az elmúlt 5 évben elveszítette felügyelői létszámának közel egyharmadát,

208-ról 145-re csökkent a fővárosi rendészek száma az önkormányzati ciklus eleje óta.”

Ha főpolgármester lesz, írja, ezt a folyamatot megfordítják, létrehozzák 200 fővel a BKK-rendészetet hatósági személyekből álló önkormányzati rendészekkel. A BKK kék lámpás autói segítségével a rendészek akár a mozgásban lévő tömegközlekedési járműveket is le tudnak majd követni és így gyorsan az egész városba oda tudnak majd érni, ha a járművezető vagy az utasok segítséget kérnek.

„A messziről bűzlő, másokat zaklató, nőket fogdosó utasokkal szemben érvényesíteni kell az utazási szabályokat.

Ebből az álláspontomból nem fogok engedni” –írja Vitézy Dávid.