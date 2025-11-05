Kulcskérdés kerül napirendre: Orbán Viktor elárulta, mi a washingtoni látogatás célja (VIDEÓ)

„Mi ennek a washingtoni látogatásnak a célja?” – tette fel a kérdést a riporter Orbán Viktornak a miniszterelnök új Facebook-videójában. A kormányfő elmondta: amerikai útjának célja, hogy a korábban Magyarország ellen bevezetett szankciók „kitörlése” után hazánk új gazdasági megállapodást kössön az Egyesült Államokkal.

A következő lépés stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal”

– magyarázta a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a siker érdekében összeállítottak egy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot, amely megvitatásra kerül majd Washingtonban.