11. 05.
szerda
Washington Magyarország Amerika szankciók Trump Orbán Viktor miniszterelnök

Kulcskérdés kerül napirendre: Orbán Viktor elárulta, mi a washingtoni látogatás célja (VIDEÓ)

2025. november 05. 14:16

A miniszterelnök megnevezte a tengerentúli utazás fő okát.

2025. november 05. 14:16
null

„Mi ennek a washingtoni látogatásnak a célja?” – tette fel a kérdést a riporter Orbán Viktornak a miniszterelnök új Facebook-videójában. A kormányfő elmondta: amerikai útjának célja, hogy a korábban Magyarország ellen bevezetett szankciók „kitörlése” után hazánk új gazdasági megállapodást kössön az Egyesült Államokkal.

A következő lépés stratégiai-gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal”

– magyarázta a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a siker érdekében összeállítottak egy magyar-amerikai gazdasági együttműködési csomagot, amely megvitatásra kerül majd Washingtonban.

Nyitókép: Yoan VALAT / POOL / AFP

***

 

karcos-2
2025. november 05. 14:34
Szabadságot Kulcskérdésnek!
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 05. 14:25 Szerkesztve
Durva felső kép.Ahogy csapásra emeli trump a kezét.Vajon mi hergelte fel ennyire aranyhajat?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!