Sulyok Tamás: Magyarország Európa része, de nem olvad bele, hanem összeforr vele

Sulyok Tamás beszéde elején elmondta, váratlanul érte, hogy egyik napról a másikra egy olyan megtisztelő felkérésben lehetett része, hogy Magyarországot köztársasági elnökként szolgálhatja. Kiemelte, hogy jogászként továbbra is azokat a megközelítéseket fogja alkalmazni munkája során, amelyekkel eddig is operált, kiemelte, hogy az Alaptörvény és a törvények és legjobb tudásának megfelelően fogja szolgálni az országot. A jó példákat követni fogja, de igyekszik hozzátenni a maga utcaköveit. Sulyok Tamás aláhúzta, hogy egész életének iránytűje a jog.

Jogász voltam, jogász vagyok”

– fogalmazott. Hozzátette: Magyarország egy ezeréves államisággal rendelkező, a népszuverenitás alapján működő ország. A jogállamot manapság sokszor használják politikai értelemben, azonban a jogállam fogalmát úgy használom, hogy az állam működésének az egésze a jognak van alávetve. Minden hatalom csak a jog keretei között értelmezhető.

A hazát, a nemzetet szolgálni a legnagyobb megtiszteltetésnek tartom. Elnökként mindig a magyar emberek méltóságának a védelmezője akarok lenni – jelentette ki Sulyok Tamás, és méltatta elődeit, akik kikövezték az utat, amin haladhat.

Kitért beszédében nemzeti kulturánk legfontosabb értékeire is, amelyekhez szerinte kötelesség igazodni, ilyen a család és a gyermek. Kiemelte, hogy az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásában foglalt értékeket munkája során irányadónak tartja. Sulyok szerint az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb, és legfontosabb eredménye, hogy Magyarország köztársasági elnöke nem csak lelki értelemben, hanem közjogi értelemben is felelős határon inneni és túli magyarokért is. Leszögezte, hogy munkája során kiemelt figyelmet fog fordítani a határon túli magyar honfitársainkra.

Elmondta, hogy feleségével mindig azok mellett fognak állni, akiknek a legangyobb szükségük van rájuk, hozzátette: az elsettek számára mindig ott lesznek. Kiemelte, hogy

hazánk egyértelműen a Nyugat része, szerinte a magyar nem csak földrajzi, hanem szellemi értelemben is európai,

„de a magyar nem olvad bele, hanem összeforr vele”.

***