Márki-Zay Péter beáll Magyar Péter mögé

Magyar Péter a szövetségese Orbán Viktor megbuktatásában – írta Márki-Zay Péter a Facebook oldalán. A hódmezővásárhelyi polgármester, bukott ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint Magyar Péter „hirtelen jött ismertsége, a fideszesek körében elvitathatatlan hitelessége alkalmassá teszi arra, hogy felgyorsítsa a rendszer összeomlását és leváltását”.

Ezért pedig

felajánlotta minden támogatását.

Márki-Zay azt is hozzátette, hogy annak ellenére szem féltékeny Magyar Péterre, hogy „gyakran épp azokat a gondolatokat fogalmazza meg, ugyanazokat a kifejezéseket használja”, mint ő is korábban.

Ennek ellenére nem ért vele mindenben egyet, de Márki-Zay elárulta, hogy miért támogatja mégis Magyar Pétert. Szerinte ugyanis egyrészt lehet azt mondani, hogy Magyar Péter „ugyanazt mondja, mint mi eddig” , de „nem mindegy, hogy ki mondja”, Magyar Péterről Márki-Zay pedig azt gondolja, hogy

neki még a hithű fideszesek is el kell higgyék, milyen velejéig rothadt ez a rendszer”.

Hozzátette, hogy szerinte egyébként mondott új dolgokat is Magyar Péter.

Márki-Zay hozzátette, sokan kritizálják Magyar Péter, hogy „miért nem szólt eddig?” A korábbi miniszterelnök-jelölt szerint viszont „jobb későn, mint soha”. Hozzátette, nekik az az érdekük, „hogy minden becsületes ember hagyja ott a Fideszt, minél előbb!” – ahogy szerinte azt egykor Hadházy Ákos is tette.

Úgy folytatta, hogy Magyar Péternek annál több sikert kíván, mint amennyit neki sikerült elérnie, és örömmel támogatja

a kormánydöntési próbálkozását.”

Annak ellenére is Hadházy Ákossal együtt „vallja”, hogy „a rendszer választáson immár nem legyőzhető, de kíváncsian várom erre Magyar Péter kísérletét” – fogalmazott.

Márki-Zay azt is várja, hogy „eljön az a pillanat, amikor már Gyurcsányék nélkül is meglesz a kétharmad Orbán ellen.” Illetve azt is csak remélni tudja, hogy Magyar Péternek „ehhez egyetlen aberrált tolvajjal sem kell alkut kötnie a Fideszen belül”.