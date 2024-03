„Langyos szövegek egyediség nélkül, mintha a ChatGPT írta volna őket” – politikai elemző Magyar Péter ünnepi performanszáról

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint Magyar ugyanis elsősorban az EP-voksolásra készül, amihez nagyon jó rajtot vett főként a közösségi médián és a baloldali médiumokon keresztül. De a neheze csak most jön, hiszen az iránta és a mondanivalója iránt hirtelen fellobbant érdeklődést hónapokig fenn is kell valahogy tartani. Ezért Magyar Péter legfőbb feladata most,

hogy „új Messiásként” fellépve minél többet és jobban látszódjon.

A baloldalon nem egy ilyen elbukott kísérletet láthattunk már, gondoljunk csak néhány évvel ezelőtt Donáth Anna, illetve a Momentum esetére.