Már itt is belebotolhatunk Azahriah-ba

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Március 13-án nyílt meg Tibor Bozi fotókiállítása a Magyar Zene Házában.

A zenei fotózás fenegyerekének pop-up tárlata világhírű zenészek portréiból április 21-ig látható. A kiállításon valószínűleg mindenki megtalálhatja a kedvencét.

Két magyar előadóval is „találkozhatunk”

Mint az az Index összeállításából kiderült, két magyar előadó portréját is kiállították: Péterfy Boriét és Azahriah-ét is.

„Borival jó a kapcsolatom. Az osztrák Der Standard lapnak dolgoztam néha, a választások előtt pedig csináltam egy szociális körképet. Többen mondták, ha jó színészt és jó művésznőt akarok a sorozathoz, Péterfy Borit keressem.”

Az előadó telefonszámát Alföldi Róberttől kapta meg.

Péterfy Bori pedig készséggel állt a kamerája elé.

Ami Azahriah-t illeti, Bozi egy fiatal előadóval is dolgozni akart, aki 2023 novemberében a fotós lakhelyén, Münchenben koncertezett, csak éppen Bozi nem tartózkodott akkor a városban. Egy barátja hívta fel a figyelmét „a magyar csodagyerekre”.

Szokatlan helyszínen készült a fotó

A fotós ezután felvette a zenész menedzsmentjével a kapcsolatot, akik rövid időn belül visszajeleztek neki, hogy benne vannak, és „coolnak” találják a megkeresést. Annak az ajánlatnak pedig külön örültek, hogy a fotók a The New York Timesban is megjelenhetnek, ahol Bozi 2016 óta dolgozik.

A Magyar Zene Házában kiállított fekete-fehér Azahriah-portrét

a kiállítás előtt két nappal lőtte a művész egy kínai piacon.

„Azahriah annyira smart (okos – a szerk.), és én is az vagyok, tudok olyan lenni, úgyhogy két perc alatt megvoltunk” – nyilatkozta a lapnak.