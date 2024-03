Hoppá: Magyarország ott van a világ legbiztonságosabb országai között!

Csökkent a gyilkosságok és a balesetek száma

Elhangzott: tavaly 18 emberöléssel kevesebb történt, mint egy évvel korábban. Erről Töreki Sándor azt mondta, az emberölések száma „illeszkedik az elmúlt 5-7 évnek a tendenciáihoz”, és alapvetően az emberölések 90 százaléka családon belüli konfliktusra vezethető vissza. Tavaly

minden új emberölési ügyet megoldott a rendőrség,

és a legtöbb esetben néhány óra alatt elfogták a tettest – hangzott el a műsorban.

A személyi sérüléses balesetekről azt mondták, tavaly 393-al kevesebb ilyen történt, mint egy évvel korábban, ami több, mint 2 százalékos javulás. Kuczik János vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes ezzel kapcsolatban elmondta: a balesetek leggyakoribb oka továbbra is a sebességtúllépés, az elsőbbség meg nem adása és az irányváltoztatási és a kanyarodási szabályok megsértése. Ezeken kívül növeli a balesetek kockázatát az ittas vezetés. A statisztika szerint a legsúlyosabb, halálos kimenetelű balesetek száma is csökkent tavaly, 68-cal kevesebben haltak meg az utakon, mint 2022-ben, ami több mint 12 százalékos javulás.

A műsorban az illegális gyorsulási versenyek megelőzésére indított rendőrségi akcióról Kuczik János vezérőrnagy azt mondta, különösen azokra a helyszínekre fókuszáltak, ahol az átalakított járművek vezetői gyülekeztek, így a bevásárlóközpontok, benzinkutak parkolóiban, az oda vezető utakon végeztek ellenőrzéseket, amelyek során több mint 50 forgalmi engedélyt elvettek, több tucatnyi gépjárművet rendeltek be soron kívül műszaki vizsgára, és kétszáznál több gépjárművezetőt bírságoltak meg.

Elhangzott: a gyorshajtók kiszűrésére tavaly már 150 hordozható sebességmérő műszer, 134 telepített traffipax figyelte az autósokat, és duplájára, 87-re nőtt az úgynevezett traffiboxok száma. Tavaly 30 százalékkal nőtt a gyorshajtásért kiszabható bírságok összege is. Kuczik János elmondta: 2023-ban 47-tel kevesebb olyan halálos baleset történt, ahol a baleset a sebességtúllépésre volt visszavezethető. A műsorban arról is beszéltek: a felmérések szerint a gépjárműben elől ülőknek csak 90 százaléka köti be magát, a hátsó sorokban utazóknál pedig 57 százalékos volt az arány tavaly, és 10 gyerekből csak hatot kötöttek be szabályosan, ennél Európában csak két országban rosszabb az arány.