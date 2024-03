Donáth Anna most azt mondja, elítéli a DK politikáját, de azért majdnem mindenben együttműködnek Gyurcsánnyal

A momentumos EP-képviselő úgy fogalmazott, leginkább az zavarja, hogy, „még mindig az a kérdés, hogy technikailag az ellenzékben melyik párt vagy politikai formáció hogyan tud együttműködni a másikkal, ahelyett, hogy arról beszélnénk, amiről szeretnénk.

Én nem róluk, nem személyekről beszélek, én politikáról és felelősségvállalásról beszélek.”

Donáth tavaly még nyílt levelet is írt a Demokratikus Koalíciónak, amelyben azt írta, a Gyurcsány-párt a kormányváltás gátja, ráadásul a Momentum szerint a DK hazugságokkal kampányol, és nem mutat valós adatokat aktivistái számáról.

Egészen mást mutat a valóság

Ahogy közeledik az önkormányzati és az EP-választás júniusi időpontja, úgy sűrűsödnek az ellenzéki pártok közötti megállapodások és egyre több helyen állapodik meg a közös jelölt személyéről a DK és a Momentum.

Azt látni, hogy a füstös szobák mélyén meghozott döntések eredményeképp egyre több vidéki városban és a főváros legtöbb kerületében már meg is állapodott a két párt, holott Donáth sziklaszilárdan azt állítja, mennyire elítéli a partnerét.

A Magyar Nemzet összeszedte, hol született megállapodás már a két párt között: az első helyen természetesen Budapest áll, ahol a főpolgármester-jelölt személyével kapcsolatban nem volt vitája a két pártnak, mindketten rögtön beálltak Karácsony Gergely mögé.

A nagyvárosokat tekintve is sok helyen megegyeztek a jelölt személyéről, így történt Zalaegerszegen is, ahol a DK-s Keresztes Csabát támogatják, a pártok politikusai helyi szinten rendkívül elismerően nyilatkoztak egymásról, nyomát sem mutatva annak a nézeteltérésnek, amiről Donáth értekezett. Veszprémben is sikerült dűlőre jutni, ahol közösen Hartmann Ferencet támogatják, Jeszenszki Andrást Nyíregyházán, Horváth Jácintot Nagykanizsán, valamint Pintér Attilát Kaposváron.