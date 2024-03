Donáth Anna: messzemenőkig elítélem a Demokratikus Koalíció politikáját (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Donáth Anna volt a BlikkTV Blikk Talk! című műsorának vendége, ahol többek között Magyar Péterről, az ellenzéki társairól és a Momentum brüsszeli teljesítményéről is elmondta a véleményét.

Magyar Péter nagyot zuhanhat

Egyre rosszabb ebben a rendszerben élni. És amikor belülről, a NER-ből valaki kiáll és azt mondja, hogy ez a rendszer tarthatatlan és én ismerem a módját annak, hogyan tudjuk megdönteni…ez elképesztő. Szerintem ő is tudja nagyon jól, de nagyon remélem, hogy a mellette levő tanácsadók is tudják, hogy elképesztő felelősség, amikor ekkora reményt táplálnak valaki irányában. Mert ha nem sikerül valamilyen úton-módon ezt a reményt nemhogy táplálni, hanem az embereknek biztosítékot adni arról, hogy amit mond, az úgy is van, hatalmas szakadékba lehet zuhanni. Nem neki, hanem az embereknek, akik most hisznek benne.

– mondta a momentumos politikus, majd hozzátette, hogy

Magyar Péter egy újdonság, kíváncsian figyeli a tevékenységét.

Donáth a Demokratikus Koalícióval és Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban már koránt sem volt ilyen jóindulatú. Az interjú során elmondta, hogy kifejezetten „pikkel a DK-ra”.

Én a Demokratikus Koalíció politikájával nemhogy nem tudok egyetérteni, hanem messzemenőkig elítélem a párt politikáját, amiből soha nem csináltam titkot előttük sem

– mondta Donáth, hozzátéve, hogy a leginkább az zavarja, hogy, „még mindig az a kérdés, hogy technikailag az ellenzékben melyik párt vagy politikai formáció hogyan tud együttműködni a másikkal, ahelyett, hogy arról beszélnénk, amiről szeretnénk. Én nem róluk, nem személyekről beszélek, én politikáról és felelősségvállalásról beszélek.”

Brüsszeli eredmények

Ezt követően az interjú során felmerült, hogy a Momentum országgyűlési képviselője, Hajnal Miklós a közelmúltban elismerte, hogy Donáth és Cseh Katalin Brüsszelben azért lobbiznak, hogy a hazánknak járó uniós források egy részét felfüggessze Brüsszel.

„Cseh Katalinnal kiemelkedő munkát végeztünk azzal kapcsolatban, hogy a lehető legtöbb, közvetlenül lehívható forrást előteremtsük Magyarország számára. Mind a ketten dolgoztunk azokon a költségvetési kérdéseken, amelyek által az önkormányzatok és a civil szervezetek is sokkal nagyobb mennyiségű pénzt tudnak közvetlenül, a kormány kikerülésével lehívni. Meggyőződésünk, hogy ez Magyarországnak elemi érdeke, miután a kormány válogat, hogy kinek ad és kinek nem. A kormányt nem az érdekli, hogy egy szombathelyinek mi a jó vagy mi a rossz, hanem az érdekli, milyen színű polgármester és testület vezeti Szombathelyt. Ez nagy probléma. Mi valóban kulcs­szerepet játszottunk Brüsszelben, hogy a magyar települések és a magyar önkormányzatok közvetlenül kaphassanak pénzt.” – mondta Donáth Anna.

A teljes interjút itt tekintheti meg.

