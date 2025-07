„De te rosszul élsz, Zoli?” – Orbán miatt esett egymásnak Dopeman és Czutor Zoltán

Névtáblacsere

A változással kapcsolatban Czutor Zoltán is megjegyezte, hogy ő reménykedik a kormányváltásban, de attól fél, hogy mindössze egy névtáblacsere lesz csak. Dopeman itt visszatért előző gondolatmenetére és elmondta: az árulók forradalmát nem feltétlen Majkára, sokkal inkább az ellenzék jelenlegi vezetőjére értette, azaz Magyar Péterre. Czutor is elismerte, hogy vannak aggodalmai Magyar Péterrel kapcsolatban, de úgy véli, ha ő a kulcsa annak, hogy akárcsak egy időre is leváltsák a NER-t, akkor ezért pattannak le róla a támadások.

Ha annyira gyűlölöd a Fideszt, akkor miért állsz be egy fideszes mögé”

– szúrt vissza később Dopeman, Magyar Péterre utalva. Czutor erre úgy reagált, hogy nem Magyar személye a lényeg, ő csak egy hivatalnok legyen. Pityinger szerint viszont nem lesz az.

A két zenész amiatt is összecsapott, hogy kiket hova nem hívnak meg politikai véleményük miatt. Czutort szerinte ellenzékisége miatt nem hívja a TV2 és a közmédia, miközben Dopemant Pikó András polgármester meg sem hívta a VIII. kerületi napokra.

„De te rosszul élsz, Zoli? Én úgy látom, hogy te szépen és jól élsz, el tudsz menni nyaralni” – fűzte hozzá Dopeman, mikor a pénzekről és támogatások elmaradásáról beszéltek, illetve arról, hogy megy most az ország sorsa. Ezután rátértek Orbán Viktor személyére is. Dopeman megjegyezte: nemrég találkozott vele és „éles mint a kés”.