Amikor a szobrok megelevenednek: Nagy Sándor színész a Mandinernek

Nemzeti kötelesség egy új film 1848-ról – a Most vagy soha! forgatási helyszínén jártunk!

A végéhez közeledik az 1848. március 15-i eseményeket kalandfilmes köntösben elmesélő Most vagy soha! forgatása. A produkció a tervek szerint 2024. március 15-e körül kerül majd a mozikba. A fóti filmgyárban megépített reformkori díszletváros állami tulajdonban marad, és már több magyar és külföldi filmes csapat is érdeklődik iránta. Bejártuk az izgalmas forgatási helyszínt, és azt is megtudtuk, milyen hangulatú filmre számíthatunk majd!