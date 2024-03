Nyitókép: Hadi Anfoka/Getty Images

„Aki nem jár sötétségben, az látja, hogy a Végidőket éljük, a Jelenések könyve elevenedik meg naponta és a helyzet egyre súlyosbodik. Rengeteg csapás éri a földet: földrengések, cunamik, áradások és a háborúk, ami most már a 3. világháború felé halad. Az emberek többsége sötétségben él, a liberális bálványnak hódol. A gonosz világ egyre másra, ördögi törvényeket alkot, és minden erejével támogatja a háború eszkalálódását, egyszóval vesztébe rohan. Nem lehet megálljt parancsolni annak a világnak, amelyik már a Tízparancsolatban nem hisz. Közeledik az Új világrend, a démoni gonosz erők uralma és az egy Világvallás, amelyik kiszélesíti a még jó mederben tartó ökumenét. Hamarosan tagjai lehetnek a leszbikusok, homoszexuálisok, ateisták, a gender – lobbi tagjai és minden pogány vallás képviselője. Már nem lesz bűn, mert mindenkinek igaza van, az emberi jogok hamis használata felülírja a jó és rossz megkülönböztetését.”

„Amerika már elveszett, nem a szabadság hazája többé. Reményt Trump győzelme jelenthetné Amerika számára, ami kihat a világra is. Jelenleg liberális diktatúra uralkodik, ez már korlátozó ördögi törvényekben is megjelenik, ami Európában is egyre terjed. Ahol egy névmásért már elítélnek, elbocsátanak állásodból, mert nem tartottad be a gender szabályait. Ahol a szépségversenyeken, a dalfesztiválokon, sportversenyeken, filmfesztiválokon, transznemű vagy férfiból nővé lett szakállas emberi lények aratnak, nyerik meg az első díjat.”