„Zsoltika, ésszel még ha kevés van is‼️ Maradjunk annyiban, hogy VV Zsoltinak nem véleménye, hanem üzleti érdekei vannak, amelyek a baloldalhoz, illetve a baloldal logisztikai bázisát ellátó külföldi finanszírozókhoz kötik. VV Zsoltnak önálló véleménye sincs; amit felböfög abban nincs semmi új. A magyar baloldal mióta Jászi Oszkár óta kidugta a fejét a történelem mocskát sodró csatornából ebben az országban, magukat a történelem bizalmasainak kikiáltva, mindig is lekezelő, lenéző hangon beszéltek és gondolkodtak a magyar emberekről, elsősorban a vidékről. Ezt tették 1919-ben, a Rákosi korszakban, ez hatotta át a Kádár rendszerben az MSZMP belső, titkos pártját alkotó SZDSZ magját, és ez öröklődött tovább a baloldalon. És most itt vagyunk, a baloldal végső leépülésének szakaszában, amikor a Márki-Zay féle kistérségi messiás »gombázza« vagy egy trash reality »sztár« birkáz le olyan tiszteletreméltó munkás embereket, mint például a szüleim. És most a baloldal ezekkel akar politikát csinálni. És csinál is, ha hagyjuk‼️ Ne, hagyjuk‼️”

Nyitókép: képernyőfotó