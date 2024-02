„Az Országgyűlés hétfőn elsöprő többséggel elfogadta Svédország NATO-tagságának ratifikációját, ezzel a döntéssel Magyarország is jóváhagyta a szövetség bővítését. A híresen magyarellenes belga politikus, Guy Verhofstadt a döntés után ismét fröcsögve támadt Orbán Viktorra:

»Soha ne felejtsük el, micsoda történelmi pillanat ez: Putyin Nyugat-ellenes háborúja előtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy Svédország csatlakozik a NATO-hoz… És azt se felejtsük, hogy Orbán hónapokig húzta ezt, és mindannyiunk biztonságával hazardírozott, hogy barátja és hőse, Putyin kedvében járjon.«

A liberális politikus rendszeresen támadja a magyar miniszterelnököt azért is, mert hajlandó volt Putyinnal tárgyalni. Sőt, mostani posztjában Putyint már egyenesen a magyar miniszterelnök barátjaként aposztrofálja. De arról valahogy rendszeresen megfeledkezik, hogy pont ő volt az, aki a legnagyobbat kaszálhatta korábban az orosz elnökkel való üzleteken. A baloldal tipikus álszentségét és a felháborító, elvtelen kettős mércéjét mi sem mutatja jobban, mint hogy a volt belga miniszterelnök egy olyan cég igazgatótanácsában foglalt helyet, amelyik világszerte LNG-t, cseppfolyósított gázt is szállít. A vállalat emellett a szárazföldi kiszolgálásban és az energiahordozó tárolásában és visszagázosításában is aktívan részt vesz szinte minden kontinensen. A szállítmányozó cég a legnagyobb orosz céggel, a Gazprommal is szerződött.

A nemzetközi baloldal Magyarország mindenkori bírálásáért és a magyar kormány ostorozásáért felelő politikusa ismét bebizonyította, hogy csupán kicsinyes politikai érdekek vezérlik, és jó liberális szokás szerint más szemében a szálkát is észreveszi, de a sajátjában a gerendát sem.”

***