Szemben a biológiatagadással

Emberi sokféleség, ezt a címet viseli Charles Murray amerikai társadalom­tudós – mondhatnánk: szociológus – magyarul megjelent vaskos kötete, mely alcíme szerint a gender, az osztály és a rassz biológiájáról szól. Botránykönyvszaga van, mégsem az: a tekintélyes munka inkább visszafogott tudományos fejtegetéseket tartalmaz, sok laikusoknak szánt magyarázattal, főleg ami a módszertant és a tudományos fogalmakat illeti.

A szerző szembemegy a nyugati társadalomtudomány baloldali attitűdjével és társadalommérnöki céljával”

Annak persze botrányos lesz a könyv, aki szerint a gendernek, az osztálynak és a rassznak eleve nem is lehet biológiája, minden társadalmi konstrukció. A kortárs társadalomtudományos elit, amely biológiatagadásban él, nem is emésztette meg Murray munkáját. A neve amúgy is anatéma alatt van az 1994-es The Bell Curve miatt, amelyben azt állította, hogy az intelligenciát veleszületett és környezeti faktorok is alakítják, és az adatok alapján úgy találta, hogy a feketék intelligenciája átlagosan alacsonyabb. A téves értelmezésekkel szemben azonban nem volt rasszista.