Rég osztotta meg bármi ennyire az ellenzéket: még a Jobbik is keményen bírálta Donáth Annát műhús-ügyben

Az ügyre reflektálva kiadott egy közleményt az Agrárminisztérium, amelyben az állt, hogy Olaszország mellett Magyarország is azon az állásponton van, hogy ki kell állni a hazai termelők mellett és be kell tiltani a műhúst. Róma ezt már meg is lépte, itthon egyelőre tanulmányozzák a szabályozás kérdését, ami Magyarország uniós elnökségének napirendjén is szerepel, mert széles körű párbeszédet szeretnének folytatni a témában.

A gazdák nélkül nincs élelmiszer és nincs jövő sem”

– fogalmazott Nagy István agrárminiszter.