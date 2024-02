Orbán Viktorral foglalkozik a teljes svéd sajtó: mutatjuk, mit írnak a magyar kormányfőről!

A Mandiner kedden beszámolt róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök meghívására munkalátogatásra Budapestre utazik Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke február 23-án.

Kiderült, hogy a magyar miniszterelnök pénteken reggel máris a svéd lapok címoldalára került, amikor tárgyalásai az érkező svéd kormányfővel még meg sem kezdődtek – szúrta ki a Világgazdaság.

A lap arról számolt be, hogy a svéd sajtó Orbán Viktor azon állításait emelte ki címlapon, mely szerint pénteken katonai-ipari együttműködésre lépünk Svédországgal.

A magyar miniszterelnök szerint annak ellenére, hogy vannak különbségek, ezeket el kell fogadnia mindkét félnek, különösen, hogy az együttműködés nem érték, hanem érdekalapú. A svéd lapok azt is megjegyzik, hogy Orbán szerint Magyarország máshogy keresztény, mint Svédország, továbbá azt is, hogy

a magyar kormányfő szerint a svédek Ukrajnában háborút akarnak, míg hazánk a béke pártján áll.

Lapunk szerdán számolt be arról, hogy magyar diplomáciai sikernek számít a svéd NATO-csatlakozás a Magyar Külügyi Intézet elnöke szerint. Gladden Pappin ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az elmúlt időszakban jelentősen javult magyar–svéd kapcsolat.

Pappin szerint az is a magyar diplomácia sikerét jelenti, hogy 2023 végétől újra érkeznek az uniós források.

A Magyar Külügyi Intézet elnöke arról is beszámolt, hogy a legújabb hírek szerint további Gripen repülőgépek beszerzéséről is szó van a svédekkel, hiszen ezen repülőgépek már most is a magyar légierő gerincét alkotják.

***