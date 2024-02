Magyar diplomáciai sikernek számít a svéd NATO-csatlakozás a Magyar Külügyi Intézet elnöke szerint

Pappin szerint az is a magyar diplomácia sikerét jelenti, hogy 2023 végétől újra érkeznek az uniós források.

A Magyar Külügyi Intézet elnöke arról is beszámolt, hogy a legújabb hírek szerint további Gripen repülőgépek beszerzéséről is szó van a svédekkel, hiszen ezen repülőgépek már most is a magyar légierő gerincét alkotják. „Ennek megfelelően a közvetlen védelmi együttműködés további elemei is várhatóan virágozni fognak.

Összességében Magyarország álláspontja mindvégig következetes volt.

Visszautasította, hogy természetesnek vegyék azt, hogy a NATO-bővítés egy automatikus folyamat legyen, amelyben minden kérdést és aggályt a szélnek eresztenek. Az eredmény előnyös Magyarország számára, és előnyös a szövetség egésze számára is” – írta Gladden Pappin.

A Mandiner szerdán beszámolt róla, hogy hétfőn dönt az Országgyűlés a svéd NATO-csatlakozásról.

