Orbán kemény fickó, ellenáll a befolyásolási kísérleteknek – Szörényi Levente a Mandinernek

Már megbeszéltük az interjút, amikor kirobbant a kegyelmi ügy – ön kilépett az államfő tanácsadói testületéből, majd Novák Katalin lemondott.

Nemrég szedtem le a csoportképet a falról, ami tavaly májusban készült. Bekeretezve kapta mindenki a Várban a tanácsadói testület első összejövetele után. A mai napig büszke vagyok rá, hogy ott lehettem, nem tehetek róla, hogy sajnos okafogyottá vált. Amíg tudtam, segítettem. Hogy a választásra készülő ellenfeleim hogyan értékelik a történteket, nem érdekel, de megnyugvással vettem tudomásul az államfő példamutató döntését, ahogy a miniszterelnök úr évértékelő beszédét is, amelyben kimondta: a pedofíliával kapcsolatosan nincs kegyelem. Miközben kicsit elszorult a torkom, hiszen Katalin komoly minőséget képviselt. Most viszont tovább kell lépni, az ország sorsán túl a sajátom is foglalkoztat – jövőre betöltöm a nyolcvanat, az Illés zenekar pedig hatvanéves lesz. Szeretném egészségben megünnepelni mindkettőt!