Mutatjuk, hogyan lehet péntektől utazni a MÁV-Volán járatain!

Budapest kötélnek állt

Lázár János részletesen kifejtette: Magyarországon 700 ezer olyan gyermek él, aki 6 és 14 év közötti. Ők holnaptól ingyenesen közlekedhetnek. Egymillióan vannak 14–25 év között, ők 50 százalékos kedvezményt kapnak. Eddig csak tanulói jogviszonnyal lehetett ezt igénybe venni. A közalkalmazottakra ugyanez él, ők szintén egymillióan vannak. Ehhez egy regisztráció szükséges. Van további 300 ezer állampolgár, akik korábban nyugdíjba mentek, mint 65 év. Ők is ingyenesen utazhatnak a helyközi közlekedésben Magyarországon. 200 ezer nagycsaládos – közel egymillió fő – szintén díjmentesen használhatja a MÁV-Volán járatait, amennyiben együttesen utaznak. Az átalakítások a 280 ezer fogyatékkal élőt is érintik: ők is ingyenességet kapnak az eddigi 90 százalékos kedvezmény helyett.

Lázár János Budapest kapcsán elmondta, hogy eleinte „orkánerejű hülyézésben volt részem, de végül a főpolgármester megértette, mit kínálok. A közgyűlés ezt egyhangúan fogadta el szerdán”.

Vagyis: aki Pest megyére szóló havi vármegye- vagy havi országbérletet vesz, azt elfogadják a BKK járatain, és aki Budapest bérletet vesz, azt elfogadják a MÁV-Volán járatain.

Mint aláhúzta: teljesen új jogviszonyt hoztak létre Budapest és a kormány között – világos elszámolási rendszerrel.

„A szolgáltatás most adott, de fő kérdés, mikor lesznek új járművek” – jegyezte meg. A vasúti 4000-4500 darabos flotta ugyanis zömében negyvenéves. A kormány megkezdte a tárgyalásokat a következő tízéves jármű-beszerzésekről, ami kötöttpályás járműgyártással egészül ki Magyarországon.

„Tízmilliárd eurós összegről van szó, ebből a magyaroknak hasznot kell látni. Azt a mandátumot kaptam, ha meg tudjuk teremteni ezeket a feltételeket, akkor a kormány kötelezettséget vállal. Igyekszem megszerezni a gazdasági miniszterek támogatását és pénzét” – magyarázta Lázár, majd hozzátette, amint hozzáférnek az uniós kötöttpályás forrásokhoz, akkor a végrehajtás gyorsulni fog.

