Magyar elnöki kegyelem: összegyűjtöttük, amit tudni érdemes

Novák Katalin rekordot döntött

Összesen negyven személyt részesített elnöki kegyelemben a tavalyi évben Novák Katalin köztársasági elnök – derül ki az Igazságügyi Minisztérium által közzétett statisztikából. Az adatok szerint 2023-ban 446-an nyújtottak be kegyelmi kérvényt, és a kérelmezők 8,97 százaléka részesült pozitív elbírálásában. Mádl Ferenc egykori államfő ugyanis 2004-ben 41 embernek adott kegyelmet, bár ekkor a tavalyinál jóval többen, 1266-ot adtak be kérelmet. A hvg.hu összesítése szerint ugyanakkor Novák Katalin volt az, aki leginkább megközelítette Göncz Árpád egykori államfő 1995-ös, 12,4 százalékos kegyelmi arányát. De az Index szerint is „Novák Katalin az eddigi legnagyobb kegyelemosztó".