Levelet írtunk a Gyurcsány-pártnak, hogy szerintük belefér-e, hogy „lekurvázzanak” egy politikust

Emlékezetes: vasárnapi publicisztikájában Arató András, a Klubrádió vezetője odáig ment, hogy a szombaton lemondó Novák Katalint és Varga Juditot nemes egyszerűséggel lekurvázta. A cikk címe is az volt, hogy „kurvák cseréje”, azonban azóta azt már átírták a „Bútorok cseréjére”, végül cikkünk írásakor már nem is elérhető a botrányos cikk. Időközben a 444-nek megszólalt Arató András is, aki most már belátja, hogy „nem volt szerencsés a megfogalmazás”, de tartalmilag most is egyetért azzal, amit leírt. „Aki nem a propagandamédiában dolgozik, az tudja, hogy a két nő leváltásával semmi sem változik a rendszerben” – fejtegette a Klubrádió tulajdonosa. Erről itt írtunk korábban.