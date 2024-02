„Kedves elvtársak!” – a Széll Kálmán téren és a Várban tüntettek a szélsőbaloldaliak

Néhány tucat, zömében külföldi szélsőbaloldali tüntető jelent meg szombat délután a Széll Kálmán téren, hogy tiltakozzon a Kitörés túra ellen – számolt be a Magyar Nemzet tudósítója a helyszínről.

Mint írta,

a téren több rendőr és sajtómunkatárs volt jelen, mint szélsőbaloldali demonstráló,

akiknek többsége a gyűlés elején maszkkal és sálakkal takarta el az arcát.

A tudósításból az is kiderült, hogy az 56A villamos Nyúl utcai megállójánál is posztoltak rendőröket, de a Várban szintén végig biztosították a megmozdulás helyszínét, elválasztva a Kitörés túrára érkezett résztvevőket a szélsőbaloldali demonstrálóktól. A rendezvényen feltűnt Vajnai Attila, a Európai Baloldal – Magyarországi Munkáspárt 2006 elnöke is.

Fasiszta veszélyt vizionáltak

A demonstráció délután három órakor egy angol nyelvű felszólalással vette kezdetét. Az előre megírt szöveget felolvasó nő – akit zászlók takartak – fasiszta veszélyt vizionált, illetve a tavalyi szélsőbaloldali terrorcselekmény előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottja melletti szolidaritását fejezte ki.

A helyszíni beszámoló szerint a szónok attól is tartott, hogy

ha meglátják az arcát, akkor később hajtóvadászat fog indulni ellene.

A Magyar Nemzet arra is kitért, hogy az angol nyelvű szöveg után tört magyarsággal is elhangzott a beszéd, melyben a jelenlévőket „Kedves elvtársaknak!” nevezte a felszólaló, majd a „fasiszta” szó helyett „faszistát” mondott.

Ezután a rendőrök bemondatták a szervezőkkel, hogy tilos az arcot eltakaró maszk viselése. Eleinte a szélsőbaloldaliak nem tettek ennek a felszólításnak eleget, majd civil ruhás rendőrök mentek oda egyenként a demonstrálókhoz levetetni a maszkokat. Ennek végül kénytelenek voltak engedelmeskedni, bár néhányan továbbra is sálat használva igyekeztek titkolni kilétüket a közterületen zajló rendezvényen.

Nem sokkal ezután megindultak a Széna tér felé, és az Ostrom utcán át a Várba gyalogoltak, ahol a Hess András térig mehettek. Egy ott tartott rövid beszéd után megfordultak és visszavonultak a Széll Kálmán térre, ahol ismét zászlókkal eltakarva szónokolt az egyik jelenlévő, aki azért

korholta az Orbán-kormányt, mert ellehetetlenítik az antifasisztákat Magyarországon”.

A beszéd után a tüntetés véget ért, a szélsőbaloldaliak kisebb csoportokban távoztak. A lap tudósítója szerint nem történt atrocitás.

