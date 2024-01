A Mandiner 2023-ban beszámolt róla, hogy a rendőrség nagy erőkkel igyekezett útját állni a budai Várnál annak, hogy találkozzanak egymással a kitörés napjára meghirdetett rendezvény résztvevői és azok az antifák, akik a hírek szerint Németországból érkeztek Budapestre kifejezetten az 1945. február 11-i kitörés 78. évfordulójára szervezett rendezvények miatt.

A lapunk arról is beszámolt, hogy viperával felszerelkezett, símaszkos banda támadt rá egy 40 év körüli férfira a XI. kerületben.

Feltételezések szerint német antifák lehettek az elkövetők. A szemtanúk szerint a férfi valószínűleg dolgozni ment, és azután támadták meg, miután leszállt a buszról. A helyszínen található vértócsa bizonyítja a tettlegességet.

Elkezdődött az antifa-támadások tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken

Ilaria Salis, az olasz elsőrendű vádlott mosolyogva érkezett a terembe társa, a letartóztatásban lévő német férfi után. Utóbbi párja, a harmadrendű, szintén német nő szabadon sétálhatott be a vádlottak padjára, ő napszemüveg mögé rejtette az arcát.

Amennyiben beismerik a tettüket, akkor az olasz nőt 11 évre ítélhetik el, míg a másik két vádlottra 3 év és 6 hónap fegyházbüntetés várhat az ügyészség mértékes indítványa miatt. „Nem követtem el ezeket a bűncselekményeket” – mondta Ilaria, majd a német férfi beismerte a bűnösségét, de nem fogadta el a büntetésének a mértéket.

A Mandiner szerdán arról is beszámolt, hogy Matteo Salvini is megszólalt Ilaria Salis története kapcsán. „A bíróságon láncra vert Ilaria Salisról készült képek megdöbbentőek, és remélem, hogy bebizonyosodik az ártatlansága” – írta bejegyzésében Matteo Salvini, aki hozzátette, „mindenesetre meglepő, hogy a nő jelen volt az erőszakos tüntetéseken, Budapesten éppúgy, mint 2017-ben Monzában, amikor egy Lega (Salvini pártja – a szerk.) pavilont romboltak le”.

Mérce: Újabb akcióra készülnek az antifasiszta mozgalmak Budapesten

Az antifasiszta mozgalmak azonban idén is szervezkedésbe kezdtek – erről a Mérce számolt be szerdán. Mint írták: „Az elmúlt évekhez hasonlóan a fasiszták idén is megpróbálnak új követőket szerezni a történelem meghamisítása révén. Az ún. »Becsület Napja« rendezvényei során koncertet, felvonulást és túrát is szerveznek.

Ezért hívunk mindenkit február 10-én 14:30-ra a Széll Kálmán térre, hogy tiltakozzunk együtt a fasiszta eszmék terjesztése ellen”

– áll az Autonómia mozgalom Antifasiszta tüntetés a nácik dicsőítése ellen című, a laphoz eljuttatott közleményében.

A szervezők szerint „nem nézhetjük tétlenül, amit döbbenten tapasztalunk, hogy az antifasiszta budapesti győzelem évfordulóján Budapesten és Magyarország más helyein ismét magyarországi és külföldről érkezett náci ruhás paramilitáris csoportok Hitlert éltetve parádéznak”.

A brutalitást, az embertelenséget képviselő eszmék napjainkban egyre inkább erősödnek, nem tűrhetjük, hogy annak Magyarország legyen az egyik melegágya!”

– áll a Mércének megküldött közleményükben.

