Jól vizsgázik az új ügyeleti rendszer, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Februártól már Budapest kivételével az ország összes vármegyéjében a megújult alapellátási ügyeleti rendszerben kérhetnek segítséget a betegek. A főváros sem marad ki az alapvető átalakításból, az idén Budapestre is megérkezik az új ügyeleti rendszer – emelte ki Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára az Inforádió műsorában.

Az államtitkár kiemelte: eddig kimondottan jól vizsgázott a megújult rendszer, átlagosan

20 százalékkal csökkent az indokolatlan kiszállások száma,

10-12 százalékkal esett vissza a sürgősségi osztályokon indokolatlanul várakozók száma,

3000 esetből egy esetben kellett életmentő beavatkozásra átadni a beteget.

A számok tehát azt mutatják, hogy a korábbi, magánszolgáltatók által ellátott, kiszámíthatatlan, sok esetben hiányos ügyeleti rendszer helyett egy egyszerűbb, hatékonyabb, a legkisebb településeket is lefedő ügyeleti ellátási rendszert sikerült kialakítani. Ez jó a betegeknek, mert a központi ügyeleti telefonszámon minden esetben szakember dönti el, hogy milyen ellátásra van szükség, és a kórházaknak is jó, mert jelentősen visszaesett azoknak a száma, akik a sürgősségi osztályokra mennek, miközben nem indokolt a sürgősségi ellátás. Esetükben akár 5-6 órát is várakozniuk kell, mivel az súlyos, életveszélyes állapotban lévők elsőbbséget élveznek a sürgősségi ellátásban – részletezte az államtitkár.

Mutatjuk, hogy működik az új ügyeleti rendszer

Míg korábban az ügyeleti ellátást különböző cégek, egészségügyi szolgáltatók végezték, addig az új rendszerben az Országos Mentőszolgálat szakemberei látják el azokat a felnőtteket és gyermekeket, akiknek akkor van szükségük orvosra, amikor a háziorvos nem rendel.

Ha valaki úgy érezi, hogy ügyeleti időben segítségre van szüksége, akkor egyetlen, országos, központi telefonszámon, a 1830-as számon tud kapcsolatba lépni az OMSZ ügyeleti központjával, felnőtt és gyermekorvosi ellátás esetén is. Ha a beteg állapota súlyos, akár életveszélyes, továbbra is a 112-es általános segélyhívót kell tárcsázni.

Takács Péter a tapasztalatokat összegezve kiemelte: a 1830-as telefonszám mindig elérhető, ugyanis ha egy perc után sem tudja fogadni az ügyeletes diszpécser a hívást, akkor az egy másik központba fut be, ám ebből a betegnek semmilyen hátránya sem származik az egységes rendszernek köszönhetően. A rémhírekkel ellentétben nem csökken, hanem érdemben nő az ellátás színvonala.