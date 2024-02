„Fegyver csak a 88 éves Sanyi bácsinál volt” - Akik vissza próbálták állítani a királyságot Magyarországon

Lefoglaltak többek között olyan dokumentumokat, melyek tagadják a magyar állam létezését, továbbá a Szkíta Magyarország nevű szervezettel kapcsolatos iratok is előkerültek. Az NNI munkatársai találtak olyan okmányokat is, amiket a társaság állított ki tagjainak. Ezek között voltak személyazonosító igazolványok, forgalmi engedélyek, de még diplomáciai mentességet igazoló papírok is.

„Fegyver csak a 88 éves Sanyi bácsinál volt”

Később kiderült, az államcsínyes szekta egyik tagja nem más, mint Kötő Gyula, a Mihazánk Mozgalom korábbi nagykanizsai elnöke. A politikus a Blikknek arról beszélt, tudta, hogy nyomoznak az ügyben, nem számított azonban a TEK akciójára, azt hitte, csak meghallgatás lesz maximum. Kötő Gyula a bulvárlapnak adott interjújában azt mondta, szerinte félreértés történt, nem szólítottak fel senkit fegyveres felkelésre vagy támadásra, nem akartak senkinek ártani.

Azt vártuk, hogy a jogosan felállított nemzetközi fegyveres alakulatok bevonuljanak. Szerintem a politikusok ijedhettek meg túlzottan a dologtól”

– fogalmazott.

Az interjú legszürreálisabb része az volt, mikor Kötő arról beszélt, nála nem is volt fegyver, csak „a 88 éves Sanyi bácsinál, aki korábban kormányzónak választotta meg magát”.

Volt oka a rendőrségnek azt hinni, hogy vérengzés lesz

Nem először fordul elő, hogy a rendőrök egy olyan csoporton ütnek rajta, amely erőszakkal akarja átvenni a hatalmat hazánkban. A legemlékezetesebb eset 2016-ban a Győr-Moson-Sopron megyei Bőnyben történt, ahol a radikális Magyar Nemzeti Arcvonal elnöke egy rajtaütés során lőfegyverével rálőtt Pálvölgyi Péter rendőrre, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy életét vesztette.

A szervezet rendszeresen tartott képzéseket a tagjainak, mivel szerintük a kapitalizmus hanyatlóban van, így szükségét látták, ha a tagok tudnak bánni a fegyverrel. A főhadiszállás Győrkös bőnyi otthonánál volt, ahol rendszeresen tartották a kisebb-nagyobb gyakorlatokat, többek között airsofttal, paintballal és légfegyverekkel lövöldöztek.

Bejelentették: jöjjön a királyság

Időnként kiad egy közleményt a Honfoglalás 2000 Egyesület nevű szervezet, mely zászlajára azt tűzte ki, hogy módosítsa az Alaptörvényt a nemzeti összetartozás érdekében. Azt akarják elérni, hogy a hazánk a jövőben ne köztársasági, hanem királyság államformában működjön tovább.

Király nélküli királyság legyen Magyarország!”

– közölték legutóbb.

De volt olyan országgyűlési képviselőnk is, aki királysággá változtatta volna Magyarországot. Zagyva György Gyula a Jobbik-frakcióból politizált 2010 és 2014 között, egyik első képviselői interjúját az Indexnek adta, ahol kijelentette:

A cél a magyar apostoli királyság visszaállítása.

