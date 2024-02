„Az ellenzék állatorvosi lova volt a közvetlen elnökválasztás címén megtartott tüntetés. Az esemény egyedülálló különlegessége az volt, hogy az ellenzék nem tudta szóval tartani a saját közönségét sem, amely először szellősen megtöltötte a Kossuth teret, majd a létszám lassan néhány száz emberre csökkent. Az eső erősebb volt, mint a »forradalmi hangulat«.

Akik az eső (vagy bármi miatt) távoztak, vélhetően úgy érezték, nem veszítenek semmit, nem maradnak le semmiről. És nem tévedtek.

Az ellenzék ezúttal sem tudta kitalálni, mit akar mondani, mit akar üzenni, hova akar kilyukadni, milyen cselekvési tervet hirdessen, mivel keltse fel a figyelmet, gerjessze a szíveket, hasson az érzelmekre, építsen reményt.

Nincs fantázia ebben a jó szándékát tekintve talán tisztességes, de a képességeit tekintve szerény tehetséggel bíró társaságnak.

Ha egy közönség unja magát, és elindul másfelé, az előadással van baj. Akkor a produkció unalmas. Ennek az ellenzéknek a NER legnagyobb botránya után az volt a legfőbb üzenete, hogy akármilyen gyengék, nélkülük nem lehet.

Ez összecseng Gyurcsány Ferenc visszhang nélkül megtartott évértékelőjével, amelyben attól óvott mindenkit, hogy Orbánnal együtt az ellenzék ellen is harcoljon bárki (ez alatt vélhetően az őket is megtaláló demokratikus kritikát értette), s ne akarja senki lecserélni az ellenzéket is, csak Orbánt. De mi van, ha ennek éppen ők állnak az útjában?

Mégpedig azzal, hogy az ellenzék pozícióját elfoglalják, a szerepét viszont nem töltik be. Képtelenek a társadalomban találni és megnyerni fiatalos, lendületes, friss kreatívokat, akiknek épkézláb ötleteik lehetnek a politikai kommunikációra és marketingre, a jelenlegi ósdi, ötlettelen, elképzelés nélküli, unalmas kommunikációnál, amit elmos egy esőcsepp.”

***