A tüzes Baku

A tüzek vidéke a Kaszpi-tenger nyugati partja, a tengerbe hatvan kilométer mélyen benyúló Abşeron-félsziget meg különösen az. Ez az olajipar egyik szülőhelye: a föld mélye máig nem merült ki, pedig több mint száz éve bányásszák kincseit. Az itt felhozott olaj nélkül a szovjet hadigépezet aligha élte volna túl az 1942-es évet, és a nyersanyag nagyban hozzájárult Azerbajdzsán győzelméhez is az Örményország elleni háborúban.

Száraz, különleges vidék ez, holdbéli sárvulkánokkal és a félsziget déli partján egy hatalmas metropolisszal. A lassan hárommilliós, de még nagyobbnak látszó főváros, Baku az olaj gyermeke. Egykoron a település mellett is dolgoztak a szivattyúk, égtek a fáklyák. Ma már csak két dolog emlékeztet Bakuban az olajiparra: a tengerparti sétányon kiállított fúrótorony és a tenger felől jövő, nem kellemetlen, de egyértelműen olajra utaló illat. Valahol a látóhatáron túl fúrótornyok lehetnek. Azerbajdzsán ma a világ 23. legnagyobb olajtermelője, harmincszor annyi olajat termel, mint Magyar­ország. Földgázban pedig a 26. helyen van, de ez is bőven tízszerese a magyar termelésnek. Ráadásul stratégiai ponton fekszik, ahol Oroszország elkerülésével lehet majd gázt hozni Európába Türkmenisztánból és Kazahsztánból. Baku az a pont, ahol megkerülhető Moszkva, továbbá Peking és Teherán is, ahol Közép-Ázsia ásványkincsei ki tudnak jutni a nyugati világba.