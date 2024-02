A sokszínűségpárti VV Zsolti egyszerűen nem érti, hogy némelyek miért nem bírnak inkább kussolni

„Túl vagyunk a rendszerváltás óta legnagyobb embertömeget megmozgató tüntetésen” – mondja a VV Zsoltiként is ismert Osváth Zsolt legújabb videójában az influenszerek által szervezett múlt pénteki megmozdulásról, amivel nem lenne semmi baj, ha nem jelezné előre az alapproblémát: a buborékon kívüli világ totális negligálását.

A szervezők becslése alapján 150 ezren gyűltek egybe Pottyondy Edináékat meghallgatni; ezzel szemben

a 444 fideszes elfogultsággal nem vádolható tényellenőre szerint a 2014-es békemeneten például 440-460 ezren vettek részt,

a 2002-es Kossuth téri gyűlés tömegét pedig szintén balos portálok félmilliósra saccolják.

Nem számháború ez, nem arról van szó; de mégis érdemes lenne egy mégoly lelkesítő – mert ellenzéki szemmel valóban ritka – megmozdulás esetén is legalább lazán ragaszkodni a tényekhez. Már csak azért is, mert valóban rémes lehet újra és újra belefutni abba, hogy „honnan került elő hirtelen ez a sok kormánypárti szavazó, sose láttuk-hallottuk őket”. Naná, hogy nem, ha az influenszer is a két szemét és a két fülét befogva kiáltozza, hogy az ő tömegénél nagyobbat nem hordott még hátán a Föld.

De ez csupán a bemelegítés, mert ezután rátérünk a tárgyra. „Mindenkinek joga van nemet mondani [a tüntetésen való részvételre], de nekem pedig megvan a jogom ahhoz, hogy meglegyen ezekről az emberekről a véleményem” – jelenti ki az állítólag elfogadáspárti Zsolti,

a háta mögött a sokféleség szépségét hirdető tarkabarka LMBT-színekkel.

Valóban, a joga mindenkinek megvan ahhoz, hogy más emberek jelleméről aszerint mondjon ítéletet, hogy csatlakoznak-e egy tüntetéshez vagy sem; tényleg nem tiltja senki, hogy egy influenszer

nagy nyilvánosság előtt „belül csak egy rothadó torzónak” nevezze kollegináját,

amiért lelkesedni rest – csak ezzel sajnos minden jogalapját elveszti arra, hogy másokra mutogatva méltatlankodjon a társadalmi megosztottság és az ellenségképzés miatt. Bevallom, Ördög Nóráról nagyjából semmit nem tudok és ezen egyelőre nem is tervezek változtatni, de háttérismeret talán nem is igen szükséges azon Osváth Zsolt-i mondat dekódolásához, miszerint „úgy gondoltam, hogy van okom rá felnézni; ez most nyilván megváltozott”.

„Nyilván”.

És akkor csodálkozzon bármely derék „befogadáspárti”, hogy társaságban sose találkozik az övétől eltérő világnézetűekkel.

Naná, hogy nem, mert megmukkanni se mer a munkahelyen az ember, ha az a felfogás, hogy ma még jól elvagyunk egymással, tán baráti is a hangulat, ám elég részedről egy alapértelmezettől eltérő félmondat, és csúnyán ki leszel közösítve, kicsit tán még meg is köpdösünk. Nem, nem gyűlölünk, „nincsen erről szó”, csak „nyilván egészen máshogy” gondolkodunk rólad.

Számos buborékban tényként kezelt meggyőződés, hogy ma Magyarországon lájkolni se meri az ember a kormányellenes Facebook-bejegyzéseket, mert onnantól kezdve búcsút inthet karrierjének – ha ez így van, akkor az influenszereknek már rég biztosítaniuk kellett volna az efféle áldozatok láthatóságát, meghívva őket a kanapéikra, hogy a nyilvánosság erejével fel lehessen lépni a jelenség ellen. De nem, konkrétumokat nem látunk; ellenben félórás műsor készül (immár bő háromszázezer megtekintéssel) arról, hogy mely „megalkuvó” és már csak idézőjeles „sztárok” nem álltak az úgynevezett politikamentes tüntetés mellé.

Mi lenne itt, ha a Megafon listázná ítélkező videókban, hogy mely meginvitált személyiségek nem adták nevüket a Békemenethez?

Külön sajátosság, hogy Osváth Zsolt szerint az érintetteknek a „nyilvános ellenállás” helyett adott esetben inkább azt kellett volna hazudniuk, hogy betegek voltak vagy nem olvasták a csatlakozásra felkérő üzenetet. Értsd: a sunnyogás helyénvalóbb, mint a saját vélemény kinyilvánítása.

Ez miféle üzenet az ifjú követők felé?

Minimum fura, ha valaki nemi ügyekben ünnepli az őszinte, személyes vallomásokat, közéleti kérdésekben viszont hallgatásra buzdít.

Nőnek érzem magam” – ez úgymond valid üzenet, „politikával átitatottnak érzek minden ilyen megmozdulást” – ez viszont vállalhatatlanul álságos beszólás.

Bár ne legyünk igazságtalanok: a toleranciabajnok az egyik távolmaradó színésznő szubjektív kifakadására megengedőleg megjegyzi: „Lehet, hogy tényleg csak egy rossz napod volt, anyukám”.

Jaja, biztos megvolt épp neki, azért hisztis;

ettől a baráti megjegyzéstől viszont utólag biztos belátja, hogy soha senki nem akart rá nyomást gyakorolni.

„Hol van az az Ördög Nóra, aki »a család az család« kampány mellé állt?!?” – kérdezi végül számonkérőleg az influenszer. Miért, amikor 2020-ban (szintén a TV2 műsorvezetőjeként, szintén a gyermekeit országnak-világnak mutogató youtuberként) a tenyerére festett két apukát egy kisfiúval, akkor még példás és bátor gyermekvédő volt, most viszont, amikor nem iratkozott fel „Zsozeatya gamer” és „Lakatos Márk stylist” közé Pottyondy Edina rendezvényének dicsőségfalára, egyszerre pénzéhes NER-kollaboráns vált belőle?

Amennyiben a mostani tüntetéshez a nevüket adó TV2-műsorvezetőket semmiféle retorzió nem éri, miközben Ördög Nórára záporoznak a kövek,

az vajon mit sugall, mihez kell ma nagyobb bátorság Magyarországon? Nem öngól-e ez a pellengérre állítás?

Hogyan higgye el az LMBT-propagandától tartó konzervatív, hogy kormányváltás esetén nem lenne kötelező az iskolai „érzékenyítés”, ha az ellenzéki LMBT-celeb a kommentszekció oroszlánjai elé veti azokat a felnőtt, szuverén családanyákat, akik esetleg ügytől függetlenül nem kérnek a kötelező felvonulásból?

„Megkezdődött a LEJÁRATÁSUNK” – hirdeti videójának címében nagybetűkkel Osváth Zsolt, és nyilván a fenti sorokra is könnyen lehetne mutogatni, hogy tessék, a „propagandista” máris karaktergyilkolja a szegényt. Csakhogy sajnos a saját maga lejáratását kezdi meg (vagy folytatja) mindenki, aki a suttyó kirekesztőknél elvileg messze nemesebb és példamutatóbb elfogadáspárti létére személyeskedve minősítgeti akár 250 ezer követője előtt azokat, akik különvéleményt megfogalmazva maradtak távol egy 150 ezres tüntetésről.

(Nyitókép: Youtube-képernyőfotó)