A karácsonynak jócskán már vége, de mi lesz végül a karácsonyfákkal?

A december végi ünnepek előtt a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete a Mandiner megkeresésére még decemberben elárulta, hogy hazánkban 3000-3500 hektárnyi területen zajlik kifejezetten kifejezetten karácsonyfa értékesítési célú fenyőtermesztés, amellyel nagyságrendileg 700 családi gazdaságnak adnak munkát. Azonban érdekes téma, hogy mi lesz ezekkel a fenyőkkel, miután már elszáradnak és lekerülnek róla a díszek. A hagyomány szerint vízkereszt után szoktak a hazai háztartások megszabadulni a feleslegessé vált növénytől. Nem hiába, hogy január 6. óta egyre sokasodnak a közterületeken sorsuk jobbra fordulásában bízva a fenyőfák.

Mint a Mandiner megtudta, az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársainak a feladata, hogy szervezetten, külön járatrendszerben gyűjtsék össze és szállítsák el a kihelyezett fenyőfákat. Az FKF lapunk megkeresésére elárulta, hogy a feladat logisztikai szempontból is komoly kihívás, hiszen becslések szerint

évente mintegy 500-600 ezer tűlevelű kerül ki a fővárosi utcákra, ezt a mennyiséget kell begyűjteni, illetve hasznosítását megoldani.

Az adatok szerint akár másfél hónapig is eltarthat a folyamat, ameddig az összes karácsonyfát begyűjtik. Elárulták azt is továbbá, volt arra is példa, hogy már közvetlenül az ünnepek után is dobtak ki közterületre karácsonyfát. A szabályozás értelmében két helyen szabad lerakni a kidobandó karácsonyfákat: a népszerűbb a háztartási hulladékos kukák melletti terület hulladékgyűjtés napján vagy a több mint 250 kijelölt gyűjtőhely valamelyikén. Amennyiben valaki nem megfelelő területen és időben rakja le a szemetet, az akár több tízezer forintos hulladékgazdálkodási bírságot is kaphat.

A kijelölt gyűjtőpontokról vízkeresztet követően, naponta átlagosan 12 fenyőfa járat szállította el az összegyűlő karácsonyfákat”

– közölte lapunkkal a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A vállalat azt kérte: lehetőleg a fenyőfákat csupasz állapotban, díszek nélkül helyezzük ki a megfelelő helyekre. „Az FKF tapasztalatai szerint a budapestiek közül legtöbben már ezen a környezetkímélő módon váltak meg karácsonyfájuktól” – fogalmaztak. Elárulták azt is, volt olyan, hogy akkora fenyőt kellett elszállítani, amihez külön járműre is szükség volt, amelyek besegítettek a hatalmas fenyő elszállításában.

A begyűjtést végző kollégák tapasztalatai alapján mára az előző hetekhez képest jelentősen lecsökkent mind a kukák mellé kitett, mind a gyűjtőpontokra kihelyezett fenyők mennyisége”

– írták friss tapasztalataikat. A cég fontosnak tartotta leszögezni, hogy a fák begyűjtése jelenleg is tart, ha szabályosan helyezik azokat ki, akkor rövid időn belül elszállítják őket a kommunális hulladékkal együtt.

De hova, és mi lesz velük?

Nem vész kárba a sok fenyő, ugyanis a tűlevelűeket a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe szállítják, ahol először összeaprítják, majd összekeverik őket a kommunális hulladékkal, ezek után pedig ipari körülmények között alkalmasak a környezetkímélő módon történő termikus hasznosításra, magyarul elégetik őket.

Így a nagyhatékonyságú, úgynevezett kapcsolt energiatermeléssel több tízezer budapesti háztartás számára biztosítanak környezetbarát távhőt és villamos energiát”

– közölte a Mandinerrel a budapesti közmű sajtószolgálata.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mint közölték, a Budapesten egész évben keletkező háztartási hulladék mintegy kétharmadát, közel 400 ezer tonna kommunális hulladékot is ilyen módon hasznosítják a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben.

Ez a technológia – amellett, hogy hozzájárul a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének mérsékléséhez – jelentős földgáztüzelést vált ki”

– fogalmaztak.

A számokra kitérve közölték azt is, hogy a tavalyi évben több mint 30 millió köbméter földgáz-felhasználást takarított meg teljes éves működésével a budapesti távhő előállítása során, miközben környezetbarát villamos energiát is táplált az országos hálózatba.

A létesítményben termelt hőenergia a FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió hálózatán keresztül 76 ezer budapesti lakásba jut el távfűtés és használati melegvíz formájában”

– közölték, majd úgy folytatták, az itt előállított villamos energia pedig több mint 40.000 átlagos budapesti háztartás éves áramigényét biztosítja. A cég szerint a Budapesten feleslegessé váló fenyőfák tehát ezekhez a jelentős eredményekhez járulnak hozzá.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás