Volt vezérkari főnök: Ahol gócpont van, ott hatalmon lévők tesztelik a világ közvéleményét

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, korábbi vezérkari főnök volt az Ultrahang legutóbbi vendége, aki a jelenlegi konfliktus-helyzetekről és az orosz-ukrán háború jelenlegi állásáról is beszélt.

A volt vezérkari főnök szerint az látszik, hogy

ahol gócpont van, ott hatalmon lévők tesztelik a világ közvéleményét.

Nem véletlen Joe Biden amerikai elnök kijelentése a tajvani választás után, miszerint nem támogatják a sziget függetlenségét. Ezzel is hűteni akarta a meglévő konfliktust, hogy ne eszkalálódjon tovább.

Az orosz-ukrán háborúról elmondta: ő is úgy látja, hogy most már az oroszok állnak jobban. „Ennek egyik oka, hogy elég dinamikus változás állt be a nyugati támogatásban, amely elkezdett akadozni, ha pedig nem találnak plusz forrást, akkor szignifikáns változás jöhet a frontot, Ukrajna nagy bajba kerülhet” – szögezte le.

Ebben az állóháborúban az ukránok sem gazdasági erőben, sem létszámban, sem fegyverzetben nem tudnak felülemelkedni az oroszokon”

– szögezte le a volt vezérkari főnök. Az idő az oroszoknak dolgozott, ezért mondtuk, hogy ez egy hosszú háború lesz – tette hozzá.

Az altábornagy elmondta, mosolygott azon híren, hogy a Bild által megszerezett dokumentumok szerint a németek fegyveres konfliktusra készülnek az oroszokkal. Amit megszerezhettek, az legfeljebb egy gyakorlat levezetési terve. Ilyenből padig van sok – magyarázta.