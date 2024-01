Nagy Feró fia távozásáról: Nem mondom, hogy a lelkem ebben nem sérült

Mint ismert, kilépett a Beatricéből Nagy Feró fia Nagy Hunor Attila és Kékkői Zalán a zenekar gitárosa. Feró a Blikknek nyilatkozott a kilépések okairól, valamint arról, hogyan érintették őt a történések.

A lapnak elmondta, hogy a döntés már egy ideje érett, nem hirtelen felindulás miatt döntött úgy a két zenész, hogy elhagyják a Beatricét. „Őszintén szólva, én ezt már 1-2 hónappal ezelőtt is sejtettem. A fiam változást akart és ilyen értelemben kirepült a »családi fészekből«.

Vártam nála az a pillanatot, amikor már nem akar az apja szárnyai alatt dolgozni”

– kezdte a zenész. „Bekerülhet most egy olyan helyre, ahol az ő zenei ízlését tolhatja, inkább a punk felé fordul. Fiatalosabb zenét akar játszani, és én ezt elfogadom. Drukkolok neki, segítek, támogatom.

Nem mondom, hogy a lelkem ebben nem sérült, de közben büszke is vagyok rá”

– hangsúlyozta Feró.

A zenekar másik tagjával, Zalánnal kapcsolatban kifejtette, hogy a gitárosuk valószínűleg belefáradt már a közös munkába.

Nem mondta a búcsú okát, én pedig nem vagyok olyan típus, aki erre rákérdez. Valószínűleg mást szeretne csinálni, és én ezért egyáltalán nem haragszom rá”

– mondta.

A Blikk megkereste Nagy Hunor Attilát, aki a kiválással kapcsolatban elmondta, már több zenekar is megkereste, amióta bejelentette távozását a Beatricéből. Nagy Hunor elmondása szerint alig 24 óra alatt már több megkeresést is kapott, ezeket mérlegeli, de a távoli céljai között a szólókarrier is szerepel.

Természetesen édesapám volt az első, akivel beszéltem a döntésemről, hisz ő az örök mentorom, akire mindig számíthatok. Ő is úgy vélte, megérett a pillanat arra, hogy a saját utamat járjam. Nem mondom, hogy könnyű volt a búcsú, de ez az élet rendje”

– mondta a Blikknek Hunor.

