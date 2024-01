Mit adtak nekünk a rómaiak?

A múlt év végén a TikTok közzétett egy listát azokról a trendekről, amelyek 2023-ban dominálták a felületeit. Ebből a listából kiderült, hogy az egyik legjobban futó mém a „Milyen gyakran gondolsz a Római Birodalomra?” trend volt.

Egy svéd influenszer indította el. A kis videók nagyon egyszerűek. A nők felteszik a férjüknek, barátjuknak a kérdést: „Drágám! Te milyen gyakran gondolsz a Római Birodalomra?” A pasik meg válaszolnak, amiből kiderült, hogy a férfiak igen gyakran gondolnak az ókori impériumra. A trend sikerét mutatja, hogy különféle változatai 2,4 milliárd megtekintést értek el tavaly.

Sorjáztak is a magyarázatok, hogy a nők viszonylag ritkán, a férfiak pedig gyakran gondolnak a Római Birodalomra. A kérdés olyannyira fontos lett, hogy a nyugati egyetemi világ is elkezdett vele foglalkozni. Persze a saját szájíze szerint. A gendertudományok élharcosai jó alkalmat láttak a témában, hogy elméleteiket igazolják: szembeállítsák a nőt és a férfit, mélyítsék a két nem közötti árkot. Az egyik kaliforniai egyetem professzora szerint például a Római Birodalom az egyik legpatriarchálisabb és leghierarchikusabb társadalom, ami valaha létezett, a fehér cisznemű maszkulinitás csúcsa. Ezért úgy véli, a legtöbb férfi, aki azt mondja, állandóan a rómaiakon gondolkodik, valószínűleg fehér és cisznemű. De mások – többek között a Facebook-tulaj húga, Donna Zuckerberg – is hasonló következtetéseket vontak le: Róma militarista, agresszív és nőgyűlölő.