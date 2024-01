„A magyar konnektivitás stratégiájának tizenkét pontjából mit tart a legfontosabbnak?

Nehéz egyet kiválasztani, hiszen a főzésnél is minden alapanyagra szükség van ahhoz, hogy finom legyen a végeredmény. Egyiket sem lehet kihagyni. Ugyanakkor a legjobb receptek arról híresek, hogy mindig van egy titkos vagy különleges hozzávalójuk.

Ez a mi 12 pontunk esetében talán a nemzeti érdek. A konnektivitáson alapuló stratégiának alapvető eleme, hogy az ország a saját nemzeti érdekei szerint alakítja a politikáját a nemzetközi térben.

Ez a kiindulópontja, úgy is mondhatnánk, a gyújtópontja mindennek. Ezen áll vagy bukik a dolog. Amelyik ország nem a maga érdekeit követi, az kiszolgáltatottá válik, és függő helyzetbe kerül. Márpedig a Huszárvágás éppen arról szól, hogy ha sikeresek akarunk lenni, akkor a saját utunkat kell járnunk. A kölcsönreceptek ideje lejárt.

Milyen stratégiát kell követnie Magyarországnak, ha végül mégsem a konnektivitás, hanem a blokkosodás lesz a domináns?

A huszárvágás, a magyaros lelemény éppen abban áll, hogy egy blokkosodó világban is konnektivitáson alapuló stratégiát kell követnünk. Jó helyzetfelismeréssel és bátorsággal a magunk javára fordíthatjuk az elnehezülő körülményeket. Ahol mindenki blokkosodik, a konnektivitás csak még nagyobb érték. Éppen azzal tűnhetünk ki, ha mi nem állunk be a sorba, nem szigetelődünk el, hanem kapcsolatokat építenünk minden irányban.

Ha blokkokra szakad is szét a világ, Magyarországnak akkor is kapcsolódási pontnak, találkozási helynek kell lennie, ahol összeér a Kelet a Nyugattal.

Mi minden olyan együttműködésben részt akarunk venni, ami jó az országnak, és nem sérti a szuverenitásunkat. Ez Magyarország érdeke, ez Magyarország stratégiája.

Vajon a térségünkben lévő országok is hasonló stratégiai gondolkodás mentén próbálnak a nemzetközi életben részt venni, vagy más stratégiát követnek? Mennyiben lehetnek a szoros szövetségeseink?

Régiós együttműködések nélkül nem lehet konnektivitáson alapú stratégiát építeni. Ha jól csináljuk, Közép-Európa a mostani évtizedben újra felértékelődhet biztonsági, kereskedelmi és gazdasági értelemben is. Ez hatalmas lehetőségeket rejt magában. De hatalmas veszélyeket is, hiszen más nagyhatalmaknak is van tervük arra vonatkozóan, hogy minek is kellene történnie a térségben. És az – mint legutóbb Ukrajna fájó példája is mutatja – nem feltétlenül esik egybe a térségben élők érdekével. Nekünk elemi érdekünk, hogy ez a térség képes legyen a saját érdekei mellett kiállni, saját biztonságát és fejlődését saját kútfő alapján megszervezni. Mi a magunk részéről azon dolgozunk, hogy a térség újra önálló erőközponttá váljon, ne pedig ismét valamelyik nagy blokk perifériája legyen. És ehhez keressük a szövetségeseket is.”

Nyitókép: Rzeczpospolita

