„Ennél cinikusabb és aljasabb döntés az '56-os megtorlások óta nem volt ebben az országban!” – befutott a legújabb ellenzéki álhiszti

Előrebocsátom: noha az újszülöttkori SMA-szűrés 14 hónapos kutatási programja 2023. december 31-én véget ért, és

ilyenkor teljesen szokványos ügymenet a határozott idejű kísérleti projekt lezárása és eredményeinek alapos kiértékelése,

azért egy olyan országban, amelyikről a minap is bő ezer német előfizető kommentelte egyhangúlag a Die Welt migrációügyi Bakondi-interjúja alá, hogy lám, arrafelé tudnak előre gondolkodni, bezzeg ott nem cécóznak, áldja meg az Isten a bölcs magyarokat, akik az első pillanattól kezdve résen voltak és élen jártak – szóval azért egy ilyen országban nem tűnik kivitelezhetetlennek valamiféle áthidaló megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a 2024. év első újszülöttjein is mihamarabb elvégezzék az önkéntes szűrővizsgálatot, megelőzendő sok nagy bajt és költséget. Mégiscsak akadt itt 14 hónap alatt kilenc baba, akinek kilátásait a szűrésnek köszönhetően messzemenően javítani lehetett; ennek rám eső, havi 2,9 forintos költségét a magam részéről látatlanban is szívesen állom.