Borkai Zsolt: Mindenképpen az a célom, hogy nyerjek

Semmilyen esetben nem lép vissza Dézsi Csaba András javára – nyilatkozta Borkai Zsolt egykori győri polgármester az ATV-nek. Borkai elmondta, ha egy korábbi sportoló elindul bármilyen versenyben, akkor mindenképpen az a célja, hogy nyerjen.

Azt is elárulta, hogy megvan a pontos programjuk június 9-ig, vagyis a választás napjáig. Borkai, amikor a világnézetéről kérdezték, elmondta, hogy nem tudja elfelejteni azt a 13 évet, amelyet a Fidesszel együtt töltött el.

„Nem változik az ember világnézete egyik napról a másikra” – fogalmazott. Hozzátette, nem gondolja, hogy baloldalivá kellene válnia amiatt, hogy elváltak az ő és a Fidesz útjai.

„Én nem a Fidesz ellensége vagyok,

hanem a győriek pártján akarok lenni”– mondta. A korábbi polgármester azt is elmondta, hogy Győrből újra „bezzegvárost” szeretne csinálni.

Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy nem fél-e attól hogy indulásával a baloldalnak játszaná át a polgármesteri széket és szavazatokat vesz el a Fidesztől, úgy reagált: „Én nem játszok át semmit, hanem a győriekért szeretnék tenni, és ezért is indulok el.” Emlékeztetett, hogy 2019-ben is megnyerte az akkori választást, „ami azért kicsit más választás volt, mint a mostani”. A korábbi polgármester szerint a győriek akkor is 13 évnyi városvezetését értékelték.

Borkai elmondta, „totálisan” elképzelhetetlen, hogy visszalép Dézsi javára.