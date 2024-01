„Bár deklaráltan kontinentális vezető szerepre pályázik, Orbán Viktornak egyelőre be kell érnie azzal, hogy ő lett Európa – szalonképes verzióban – rézfarkú baglya. Vagyis az a mitikus/anekdotikus alak, akivel a többiekre (nem a gyerekekre, hanem éppenhogy a mítoszok mögött a valóságra is kíváncsi választókra) rá lehet ijeszteni.

Azzal, hogy a Parlament a szokásosnál keményebben mordult rá a tényleg minden határon túl engedékeny Bizottságra, nem a magyar demokráciának tett gesztust, hanem a saját választóinak. A szavazati arány – bő kétharmad a renitens magyarok és a kollaboráns EB megrendszabályozása mellett – nem igazán vetíti előre a szélsőradikális jobboldal Orbán által várt előretörését, de ez egyelőre »csak« a képviselők véleménye. Az viszont mindenképp elgondolkodtató, hogy a hivatalban lévő honatyák nem látják azt a szavazótömeget, amelyet épp a NER további gáláns pénzelésével lehetne megnyerni.

Az EP-állásfoglalás nyomán öt frakció támogatásával az EU Bírósága elé utalt jogeset középpontjában egyetlen kérdés áll:

jogszerűen szabadított-e föl a Bizottság a befagyasztott támogatásokból 10,2 milliárd eurót, azaz eleget haladt-e már a kormány a jogállami működéshez visszavezető úton, vagy ez is csak pávatánc, és korai volt kinyitni a bukszát.

Most annyit tudunk, hogy egyrészt az EP-képviselők többsége szerint nem volt megalapozott az utalás, vagyis a Bizottság nem a »Szerződés őreként« járt el, ami a feladata lenne, hanem politizált (utóbbi az, amivel a testületet a magyar kormány más esetekben vádolni szokta). Másrészt épp lapunk írta meg, hogy az ún. igazságügyi reform, amit a kormányunk állítólag végrehajtott, már az első gyakorlati vizsgán, az OBT-választásnál elbukott: pontosan úgy érvényesült a kormányzati befolyás, mint a »reform« előtt.

A dilemmát – bárhogy határozzon is a bíróság – végső soron majd az új EP és az új Bizottság összetétele fogja eldönteni. Tanulságként egyelőre azt érdemes magunkkal vinni, hogy a közvetlenül választott, vagyis a népet reprezentáló képviselők (azaz nem Soros György, és nem is a »bürokraták«) kétharmada szerint az, amit a magyar miniszterelnök csinál, nem Európa jövője, hanem – ha normává válik – az Európa-projekt vége. A trendforduló, ha lesz, nem csak a posztfasizmus áttörését hozhatja el, hanem akár annak bebizonyosodását is: a józan (?) többségnek végre elege lett a lopásból, a hazudozásból meg az árulásól. De a döntés tényleg az európai választók kezében van: választhatják a rézfarkú baglyot is.”

***