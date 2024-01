„A népirtás vádja képtelenség!” – Szijjártó Péter nyilatkozott a Jerusalem Postnak

A magyar kormány Izrael mellett áll, azt szeretné, ha Európa kiállna és elismerné a zsidó állam jogát arra, hogy megvédje magát – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a The Jerusalem Post című izraeli lapnak adott, pénteken megjelent interjújában. „Sajnos, azt tapasztalom, hogy amikor a nemzetközi politikai színtéren

a jelenlegi gázai konfliktus kérdését tárgyalják, valahogy elfelejtik, hogyan kezdődött”

– mondta a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy csaknem négy hónap telt el a gázai fegyveres konfliktus kezdete óta, ami „hosszú idő, de nem lehet elég hosszú ahhoz, hogy mindannyian elfelejtsük” a Hamász október 7-i vérengzését – mondta.

„Terrorellenes művelet”

Magyarország számára az izraeli hadsereg Hamász elleni katonai akciója „terrorellenes művelet”, amelynek sikere nemcsak izraeli, hanem globális érdek is, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy ilyen támadásra sehol a világon ne kerülhessen sor a jövőben – mondta. „Magyarország ezért azok közé az országok közé tartozik, amelyek tiltakoztak a Dél-afrikai Köztársaságnak a hágai Nemzetközi Bírósághoz beadott kérelme ellen, amely annak megállapítását kérte, hogy Izrael népirtást követ el a Gázai övezetben” – emlékeztetett.

Szijjártó Péter szerint a népirtás vádja „képtelenség”,

és Magyarország kiáll Izrael mellett minden „kiegyensúlyozatlan és igazságtalan” nemzetközi fellépéssel szemben. Rámutatott: Magyarország a Hamász október 7-i támadása által közvetlenül érintett országok egyike, mivel négy magyar-izraeli kettős állampolgár is volt azok között, akiket aznap reggel foglyul ejtettek, egy pedig a támadás során életét vesztette.

Hármat azóta szabadon engedtek, egy kétgyermekes családapát azonban még fogva tartanak Gázában.

A magyar diplomácia vezetője elmondta azt is, hogy a túszok szabadon bocsátása érdekében tárgyalt Hoszein Amirabdollahian iráni külügyminiszterrel, valamint az ügyben közvetítői szerepet folyató katari diplomatákkal is. „Úgy gondolom, az egész nemzetközi közösségnek nemcsak politikai, hanem erkölcsi kötelessége is megfelelő nyomást gyakorolni a Hamászra, hogy engedje szabadon az összes túszt, feltétel nélkül és azonnal” – hangsúlyozta.

(MTI)

Fotó: MTI/Vasvári Tamás