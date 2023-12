Rendkívüli: ukrán hajó ment neki az ikonikus magyar hídnak

Mint arról a Mandiner is beszámolt a nap folyamán, a Margit híd egyik pillérének ütközött teherhajó kedd reggel. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője most azt is elárulta, hogy ukrán teherhajóról van szó. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben személyi sérülés nem történt.

Kisdi Máté katasztrófavédelmi szóvivő elmondta: egy vasércet szállító teherhajó bárkája ütközött „érintőlegesen” az egyik pillérnek. A hajó kormányozható maradt, továbbhaladt dél felé, a Csepel-sziget környékén talált kikötési lehetőséget. A katasztrófavédők beavatkozására nem volt szükség.

A hídpillérrel ütköző ukrán felségjelű teherhajó öt összekapcsolt uszályt tolt déli irányban. Az illetékes hídmesteri szolgálat azt jelentette, hogy a budai egyes pillért érintette a teherhajó, de abban kárt nem okozott.

Csécsi Soma a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel azt közölte:

a rendőrség szemlét tart a hajón, és víziközmű veszélyeztetése miatt büntetőeljárásban vizsgálják a baleset összes körülményét.

A hajó a baleset után Budapest Háros kijelölt horgonyzóhelyén kötött ki – tette hozzá a rendőrségi szóvivő.