Néhány kerületben még öldöklő csata várható az ellenzéki polgármesterjelöltek között

A Párbeszéd persze foggal-körömmel ragaszkodott V. Naszályi indulásához, hiszen ő a párt egyetlen polgármestere Budapesten – papíron persze Karácsony Gergely is a zöld alakulat tagja, de a főpolgármester már hosszú ideje pártokon felülállóként határozza meg magát –, így ha lecserélték volna, az Tordaiék totális eljelentéktelenedésével járt volna. Inkább az az érdekes, miért volt itt is viszonylag nagylelkű a DK, miért állt mögé, hiszen Gyurcsány Ferenc korábban azt is belengette, hogy a támogatottsággal alig rendelkező szövetségeseik ne reménykedjenek túl sok pozícióban.

Az V. kerületben állóháború alakult ki az ellenzéken belül,

miután kiderült, a jelenlegi, egyébként szocialista képviselőnek kihívója lesz. Hosszú ideig egyértelműnek tűnt, Kovács Alex Gábor lesz a szivárványkoalíció polgármesterjelöltje, erre a Momentum kiderítette, hogy a főpolgármester-helyettesének, Kerpel-Fronius Gábornak épp a Belvárosban – és nem Zuglóban – van a munkahelye, ezért a lilák úgy döntöttek, ő lenne a megfelelő ember a feladatra. Miután most úgy tűnik, egyik fél sem enged, ha végül nem enged valaki, előválasztást fognak tartani.