Még azt is megkérdezte a diákoktól, kire szavaznak – újabb részletek derültek ki a fizikatanárról, aki a 444 videóját vetítette le az órán

December elején számoltunk be róla, hogy a Budapesti Piarista Gimnázium fizikatanára a tanórán a diákoknak a 444 egyik közéleti, politikai filmjét vetítette be. Az üggyel kapcsolatban dühös szülők keresték meg lapunkat, információinkat pedig az oktatási intézmény vezetése is elismerte. Horváth Bálint Pál, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, hogy az esetről november elején értesült a szülőktől, az üggyel kapcsolatban egyeztetett az intézmény fenntartójával is.