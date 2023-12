„Merész oknyomozók kinyomozták, hogy Koncz Zsuzsát nem is nyomták el a szocializmusban. Ezért kár volt oknyomozni, elég lett volna megkérdezni a szocialista kultúrpolitikáról a saját gazdáit a derék oknyomozónak.

De egyáltalán minek oknyomozni? A korszerű ner újságírás bárkiről megírja, hogy kommunista hazaáruló volt, aki pofázik. Sőt, nemsokára ez is korszerűsödni fog, mert a mesterséges intelligencia olcsóbb is és jobban is fogalmaz.”

***