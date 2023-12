„Csányi Vilmos etológus karácsonyi mélyinterjút adott a 24.hu-nak. Karácsonyról, fenyőillatról, a Megváltó születéséről nemigen esik benne szó, azt viszont megtudjuk, hogy az állatok viselkedését kutató Csányi úr agnosztikus, vagyis csak abban hisz, ami be van bizonyítva. »Stabilan agnosztikus vagyok. Ami azt jelenti, hogy nem hiszek abban, hogy van Isten, és abban sem hiszek, hogy nincs Isten. Vagyis nem vagyok se vallásos, se ateista. Egész egyszerűen nem hiszek olyanban, ami nincs bizonyítva. De azzal tisztában vagyok, hogy attól, hogy nem hiszek valamiben, még létezhet, hiszen elképesztően keveset tudunk a világról« – magyarázza. Ezzel nincs is semmi gond, csak kötelezővé ne tegyék.

Érdekessé akkor válik a dolog, amikor pár mondattal odébb az oktatásügyről elmélkedik. (Már amennyiben az egybites baloldali propaganda pufogtatása elmélkedésnek tekinthető.) »Ez a rendszer nemcsak anyagi, hanem szellemi nyomorba is taszít három-négy millió embert. Nemcsak azért, mert kevés a pedagógusok fizetése, majd eltartja őket a családjuk, hanem mert alapvetően meg kellett volna változtatni az oktatási rendszer tartalmát, igazítani a huszonegyedik századhoz, de ez nem történt meg. Aminek egyetlen előnye, hogy a nyomorban élő tanulatlanok torkán könnyebb lenyomni a leegyszerűsített politikai kommunikációt« – fejtegeti Csányi Vilmos. Aki előzőleg még makacsul ragaszkodott a bizonyítékok mindenhatóságához, hogy hinni tudjon bármiben – ám az oktatás összeomlásában bizonyítékok nélkül is vakon hisz. Talán mert a 24.hu-n vagy a Telexen a szájába rágták.

Így válik a Széchenyi-díjas etológusból pár mondat leforgása alatt mezei DK-s kommentelő. Tudósból asztalcsapkodó ösztönlény. Három-négy millió magyar a szellemi nyomorban? Nem kétséges, hogy a Kárpát-medencében is akad nem kevés hülye. No de hol itt a bizonyíték, hol vannak a statisztikai adatok a fél országra kiterjedő agyhalálra? Tessék már kézbe venni a legfrissebb PISA-felmérést, esetleg el is olvasni azt.

Nem állatokról szól, de akkor is.

S minthogy önkritikájuk nincs, megújulásra pedig képtelenek, folyton ugyanazt a lemezt recsegtetik a gramofonon. A diktatúrázósat. Aztán négyévente áprilisban mindig meglepődnek, de nagyon, hogy a nép hátrazavarja őket a vokálba. Nem és nem értik. Pedig sokan sokszor elmagyaráztuk nekik. Ébredjenek föl, vágják le magukról a marionettzsinórokat, eszméljenek rá a való életre! Amíg a nyugati sorvezetők Mátrix-világában leledzenek, amíg legfőbb gondjuk a szivárványos életforma kötelezővé tétele, a népességcsere-program (Csányi mentségére: ő legalább migránsügyben Orbánnak ad igazat), az anyagyilkosok börtöncellamérete vagy a blőd oktatás-egészségügyezés, addig itt marad a »diktatúra«. Vagyis a jó világ.

Ha innen nézzük: diktatúrázzanak csak nyugodtan.”

***