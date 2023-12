Csányi Vilmos: Ez a rendszer nemcsak anyagi, hanem szellemi nyomorba is taszít három-négymillió embert

A 24.hu készített karácsonyi nagyinterjút a Széchenyi-díjas etológussal, Csányi Vilmossal. A beszélgetés során megkérték, hogy ossza meg az öt kedvenc regénye címét, és hogy ezekről beszélgethessenek az ünnep alkalmából. Csányi Vilmos hangsúlyozta, hogy az ország jövője szorosan összefügg az oktatás helyzetével. Természetesen a kormánykritika sem maradhatott ki a beszélgetésből.

„Felőlem újrateremthetnek régi társadalmi osztályokat, létrehozhatnak párthű újkapitalistákat és újgazdagokat. De közben érteni kéne, hogy egy ország jövője az oktatásától függ. Ez a rendszer nemcsak anyagi, hanem szellemi nyomorba is taszít három-négymillió embert. Nemcsak azért, mert kevés a pedagógusok fizetése, majd eltartja őket a családjuk, hanem mert alapvetően meg kellett volna változtatni az oktatási rendszer tartalmát, igazítani a huszonegyedik századhoz, de ez nem történt meg. Aminek egyetlen előnye, hogy a nyomorban élő tanulatlanok torkán könnyebb lenyomni a leegyszerűsítetett politikai kommunikációt” – hangsúlyozta az ellenzékiek körében népszerű szlogent az etológus, miközben a múlt héten jelentették be: januártól 32 százalékos pedagógus-béremelés várható, amely nemcsak a tanárokra, hanem az óvodapedagógusokra is kiterjedhet.