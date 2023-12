„Már nem csak nekünk, hanem Izraelnek és az USA-nak is megvan a maga SZDSZ-e, Gyuri bácsi és a Présember illusztris képviselői ennek a projektnek. Az amerikai SZDSZ például ugyanúgy tartalmaz némi öngyűlölő izraelita származású liberálist, mint a miénk, csak ott ejtették az antiszemitizmus kártyát, helyette a BLM miatt a négerek a fő áldozati csoport, meg az LMBTQ. Külföldön meg aktuálisan a szegény palesztinok, szegény migránsok, szegény muszlimok. Az amerikai progresszió végül is világszerte rámegy a fehérekre, a keresztényekre.

A több évtizedes tömegkommunikációs és értelmiségi agymosásának hála Amerika elit egyetemein szépen le lehet vezetni a haladásból következő feszültségeket némi klasszikus pogrom jellegű rendezvények lebonyolításával. Mindenért is a zsidók a hibásak és persze a fehérek, de ez az utóbbi már eddig is így volt. Egészen elképesztő, hogy ezt a projektet el lehet adni újra, a mindenkit tönkretenni igyekvő haladók, akik azért még rendesen tartalmaznak zsidóságukat megtagadó, öngyűlölő látszatzsidókat is, képesek úgy fókuszálni a széteső amerikai társadalomban a gyűlöletet, hogy az a fehérek mellett különösen a normális zsidókra és Izraelre irányuljon. A vezető izraeli politikusoknak manapság olyan embereket kell antiszemitázniuk hazájuk védelmében, akiket a Kurucinfó egyébként zsidózni szokott.

A zsidók kiirtására vonatkozó ötlet különösen népszerű az amerikai elitegyetemeken. Érdemes az alábbi közleményben szereplő videót megnézni, felettébb informatív.