Akkor nem zavarta a baloldali polgármesterjelöltet, mikor ő vette igénybe a kedvezményt

Kovács Alex nem tett mást, mint elővette Juhász Péter receptjét: az V. kerületi ingatlaneladások firtatásának ügyét, és mielőtt Belváros-Lipótváros idén utolsó képviselő-testületi ülésén a több ingatlan (zömében irodákról, raktárakról, pincékről van szó – a szerk.) értékesítéséről szóló előterjesztést napirendre vették volna döntéshozók, telekürtölte az ellenzéki sajtót, hogy milyen „galádságra” készülnek. Az erről szóló előterjesztést végül ugyan megszavazták a jobboldali képviselők, azonban a baloldali polgármester-jelöltségért küzdő képviselő szövetségeseivel nem hagyta annyiban a dolgot, s egy ingatlaneladási stopról szóló előterjesztést nyújtott be a grémiumnak. Ez nem ment át a testületen.

Amikor nem zavarta Kovács Alexet az elővásárlási kedvezmény

Ami viszont mindvégig kimaradt a polgármesterjelöltségbe kapaszkodó baloldali képviselő Facebook-posztjából, valamint a képviselő-testületi döntésről hírt adó ellenzéki médiumok beszámolóiból, az az, hogy 2008-ban Kovács Alex is élt a most kritizált elidegenítés lehetőségével. Erről több portál is beszámolt. Önkormányzati bérleményét felújította, s az arra fordított összeget beleforgathatta a vételi árba. Plusz kedvezmény. Egy 82 négyzetméteres, V. kerületi ingatlan egyébként még mindig szerepel a politikus vagyonnyilatkozatában.

Hogy Kovács „bort iszik, vizet prédikál”, úgy hallani, sokakat nem lep meg; csakhogy az önkormányzati képviselő – aki egyébként a képviselő-testületi előterjesztéseket tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnöki posztját is betölti – kapcsolódó bejegyzésében megjegyezte, azért sem támogatja az eladásokat, mert több mint 17 milliárd forint van Belváros-Lipótváros számláján, szükségtelen megválni félmilliárd forintnyi önkormányzati ingatlantól.

Kovács Alex esete a kerületi büdzsével a Pénzügyi Bizottság élén

Ez így azonban nem állja meg a helyét, hiába az évek (Kovács Alex 2006 és 2014 között is önkormányzati képviselő volt – a szerk.) meg a szocialista rutin. Az V. kerület éves költségvetésének kiadási oldala 30 milliárd forint; az önkormányzat számláján lekötött 17 milliárd pedig a 2024-es esztendő kiadási oldal fedezetének a része – nem a kiadási oldalt meghaladó pénzeszköz. Vagyis a Pénzügyi bizottság baloldali elnöke által hivatkozott összeg olyan átmenetileg fel nem használt forrás, amely kötelezettségvállalással terhelt, de a kifizetésükre jövőre esik sor. Míg likvid forrásról beszélhetünk, addig az önkormányzat kamatnyereségben reménykedhet (hiszen a kifizetésekig leköthető), amit később ugyancsak kiadásai finanszírozására tud fordítani.

Hogy egyébként mi az V. kerületi önkormányzat álláspontja az elidegenítésről, Kovács Alex megszólalásaiból nem derül ki, csupán a testületi döntésről szintén beszámoló Hvg cikkéből:

– a bevételéből minden esetben a közvagyont gyarapító, a Belváros-Lipótváros fejlődését szolgáló értéknövelő beruházások valósulnak meg (ebből az összegből támogatják társasházak felújítását, és finanszírozzák egészségügyi eszközök beszerzését, illetve oktatási intézmények korszerűsítését is);

– jellemzően olyan ingatlanoktól van szó, amelyeknek megvásárlását az ingatlanokat régóta bérlő személyek, vagy V. kerületi lakosok kezdeményezték;

– az V. kerület számára ezeknek az ingatlanoknak a fenntartása nem gazdaságos, mert a tulajdonosi kötelezettségek anyagi terhet jelentenek, miközben az ingatlanok forgalmi értéke, bevételtermelő képesége alacsony, hasznosítási lehetőségük korlátozott.

Nyitókép forrása: Facebook