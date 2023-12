A gyermekvédelmi népszavazás ellen is hergelt az Amnesty-vezér, akinek testvérével szemben költségvetési csalás gyanúja miatt folyik büntetőeljárás

Büntetés és díj a hergelésért

A népszavazáson egyébként „a szavazók 42 százaléka részt vett, és 3,6-3,7 millió ember szavazott érvényesen a gyermekek védelme mellett, ami elsöprő többséget jelentett. Vig Dávidéknak ugyanakkor sikerült szabotálniuk a referendum érvényességét” – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Mint a portál rámutat: „az ellenkampány után pár nappal

a Nemzeti Választási Bizottság hárommillió forintos bírságot szabott ki az Amnesty International Magyarországra”,

és több más álcivil szervezet is bírságot kapott, amiért „érvénytelen szavazásra buzdítottak az április 3-i gyermekvédelmi népszavazáson”.

A bizottság indoklása szerint „az nemcsak szétfeszíti, hanem át is töri a közvetlen hatalomgyakorlás alkotmányos célját és a mögötte meghúzódó jogalkotói akaratot”. Ezért a testület szerint így az érvénytelen szavazásra buzdítás visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül.

„Vig Dávidék a büntetés kapcsán az akciójuk elleni bosszúhadjáratról kezdtek beszélni”, ugyanakkor az Amnesty-vezér szervezete „érvénytelen kérdésre érvénytelen válasz” elnevezésű kampányát beválasztották „a múlt esztendő legjobb civil kezdeményezései közé”. A referendum érvényességét szabotáló akció ugyanis a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány versenyében kategóriájának győztese lett, a Legnagyobb hatású projektért járó „civil” díjat szerezte meg – mutat rá a Magyar Nemzet.

Valamint hozzáteszik azt is, hogy az Amnesty saját beszámolójából többek között kiderült az is: „rendkívül büszkék arra, hogy a népszavazás megfúrásáról készült film elnyerte a Berlin Indie Film Festival Legjobb Dokumentumfilm díját”, valamint „legfontosabb sikerként tekintenek arra is, hogy a gyermekvédelmi törvényt az Európai Unió Bíróságán támadta meg az Európai Bizottság” – írja a lap.

Nyitóképen: Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója a Széll Kálmán téren 2018. december 10-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

