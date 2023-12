A Covid-járvány legviharosabb hónapjaiban a Fidesz egyik EP-képviselője – sokan talán most ismerik meg először a nevét –, Schaller-Baross Ernő adott be dörgedelmes írásbeli kérdést az Európai Bizottsághoz, amelyben az uniós szerződésekben foglalt transzparencia követelményeire hivatkozva követeli az EU oltóanyag-beszerzési eljárásainak teljes nyilvánosságát. Biztos vagyok benne, hogy képviselő úr velem együtt fogja követelni ugyanezen erkölcsi és morális cölöpökre állva a kormányzati beszerzések teljes nyilvánosságát is. Ezzel ugyanis tartozunk minden adófizető magyarnak, de még inkább azoknak az elhunyt magyar honfitársainknak, akik miközben az életükért küzdöttek, addig néhány semmirekellő NER-üzér a rajtuk nyert guruló forintokat számolgatta.”

***