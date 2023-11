Titkosszolgálati szakértő: A határon nem szabad azon gondolkodni, hogy ki lőjön először

Azok az ismert terrorszervezetek, amelyekről a nemrég nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés is beszámol, nem most jelentek meg a határon – mondta el a Mandinernek Földi László. A titkosszolgálati szakértő nem szeretne rémületet kelteni, de állítja, ezek már régóta Európában vannak, az első migránshullám megjelenése, 2015 óta építik ki azokat hálózati rendszerüket, amelyekre építeni tudnak az akcióik során. Ráadásul ezek, például az Iszlám Állam, nem klasszikus értelemben vett terrorszervezetek, hanem – ők nevezik így magukat – regionális hadseregek, hiszen nyíltan működnek, a terrorszervezetek viszont konspirált körülmények között tevékenykednek – fogalmaz a Védett Társadalom Alapítvány elnöke. De az is igaz, hogy ezek az alakulatok terrorista módszereket és eszközöket alkalmaznak, nem tartják magukra nézve kötelezőnek azokat a nemzetközi szabályokat, amelyek a hadseregekre vonatkoznak.